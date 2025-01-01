Від здоров'я до розваг. 10 найкращих функцій, які варто спробувати на новому годиннику Apple Watch

Apple Watch давно стали більше, ніж просто годинником, пропонуючи користувачам унікальне поєднання технологій і комфорту. З кожною новою моделлю з'являються функції, які роблять наше життя простішим, продуктивнішим і здоровішим.

Про 10 найбільш вражаючих можливостей, які варто випробувати на нових Apple Watch, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

Налаштування кілець активності на Apple Watch

Для багатьох людей Apple Watch насамперед є фітнес-пристроєм. Основою системи є три кільця, кожне з яких позначено своїм кольором: червоне - рух, зелене - вправи, синє - час на ногах.

За замовчуванням зелене кільце вправ закривається, коли ви виконуєте 30 хвилин інтенсивної активності, синє кільце стояння або переміщення закривається, якщо ви рухалися щонайменше одну хвилину впродовж 12 різних годин, а червоне кільце руху закривається, коли ви досягаєте особистої мети за активними калоріями, спаленими за день.

Apple також дає змогу налаштовувати цілі для вправ і часу на ногах. Можливо, ви відновлюєтеся після травми, і 12 годин бездіяльності в поєднанні з 30 хвилинами вправ занадто багато для вашого організму.

Користувачі давно просять Apple додати можливість враховувати дні відпочинку в систему кілець Apple Watch, і ця функція хоча б частково дозволяє контролювати свої цілі.

Як змінити цілі руху, вправ і бездіяльності на Apple Watch:

На смарт-годиннику відкрийте застосунок "Активність"

Прокрутіть униз і знайдіть кнопку "Змінити цілі"

Використовуйте кнопки "+" або "-", щоб відрегулювати цілі, або скористайтеся колесом Digital Crown

Натисніть "OK", щоб підтвердити зміни

Кільце вправ можна опускати або піднімати з інтервалом у п'ять хвилин, до мінімуму в 10 хвилин або максимуму в 60 хвилин. Ціль "Розминка" можна змінювати з інтервалом в одну годину, до мінімуму в шість годин або максимуму в 16 годин.

Крім того, у застосунку "Фітнес" можна створювати індивідуальні розклади, щоб підтримувати максимально здоровий спосіб життя. Це включає можливість планувати дні відпочинку та повністю призупиняти виконання кілець Apple Watch.

Кільця активності Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Налаштування циферблата

Центральне місце Apple Watch займає циферблат. На нього можна додати елементи інформації, звані "комплікаціями". Це можуть бути дані про погоду, активність, частоту серцевих скорочень і багато іншого. Найпростіший спосіб створити циферблат - використовувати додаток Apple Watch на iPhone.

У вкладці "Галерея циферблатів" у застосунку доступна вся бібліотека циферблатів. Створюючи їх, ви можете додавати циферблати у свою особисту колекцію. Після цього, створивши кілька циферблатів, ви зможете швидко перемикатися між ними прямо на Apple Watch, проводячи пальцем по екрану - це зручно для різних ситуацій.

Дисплей Apple Watch (фото: 9to5Mac)

Магазин додатків Apple Watch

Спеціальні додатки для Apple Watch можна знайти в App Store для watchOS. Щоб відкрити його, натисніть цифрову коронку на Apple Watch і знайдіть значок App Store. Тут ви зможете знаходити і встановлювати додатки, призначені спеціально для смарт-годинника, без необхідності використовувати iPhone.

Обмін даними активності

Один із найкращих способів зберегти мотивацію з Apple Watch - ділитися даними про свою активність із друзями та родиною. Це дає змогу бачити, коли ваші друзі завершують тренування, наскільки вони просунулися в досягненні своїх цілей і коли отримують нові нагороди.

Щоб поділитися даними активності Apple Watch з іншими, виконайте наступні кроки:

Відкрийте додаток Фітнес на вашому iPhone

Натисніть на значок обміну в нижньому правому куті

Натисніть кнопку "+" у верхньому кутку екрана

Почніть вводити ім'я, потім виберіть потрібну людину зі списку. Якщо у неї є Apple Watch, ім'я стане червоним

Натисніть "Відправити" і дочекайтеся, поки ваш друг прийме запит на обмін даними активності. Після підтвердження ви отримаєте повідомлення на Apple Watch.

Налаштування функцій моніторингу здоров'я

Apple Watch корисні не тільки для активного відстеження прогресу у фітнесі, а й для пасивного моніторингу вашого здоров'я у фоновому режимі.

Виявлення падінь

Функція "Виявлення падінь" використовує гіроскоп і акселерометр, щоб визначити, чи впали ви, і, що ще важливіше, чи зможете ви піднятися. За замовчуванням ця функція вимкнена для користувачів молодше 65 років, але її можна ввімкнути вручну:

Відкрийте застосунок Apple Watch на вашому iPhone

Натисніть на розділ Екстрений виклик SOS

Знайдіть перемикач "Виявлення падінь"

Натисніть "Підтвердити"

Зверніть увагу, що Apple попереджає: фізично активні користувачі можуть випадково активувати функцію через високу інтенсивність рухів, які система може прийняти за падіння.

Виявлення падінь (фото: 9to5Mac)

Моніторинг серцевої активності

У додатку Apple Watch на iPhone можна ввімкнути функції, які допоможуть стежити за станом вашого серця:

Відкрийте додаток Apple Watch на iPhone, знайдіть розділ "Серце".

Увімкніть такі функції:

Додаток ЕКГ для проведення електрокардіограм (доступний на Series 4 і новіше)

Рівні кардіофітнесу та повідомлення, які є показником загального стану здоров'я

Повідомлення про нерегулярний ритм для сповіщень у разі виявлення ознак фібриляції передсердь

Повідомлення про високий пульс у разі перевищення заданого рівня пульсу в стані спокою

Повідомлення про низький пульс у разі зниження частоти серцевих скорочень нижче 50 ударів за хвилину протягом 10 хвилин

Виявлення аварій

Система виявлення аварій розпізнає серйозні автомобільні зіткнення - фронтальні, бічні, задні удари та перекидання - за участю легкових автомобілів, мінівенів, позашляховиків, пікапів та інших транспортних засобів.

Коли виявляється серйозна аварія:

Apple Watch відтворюють сигнал, вібрацію і відображають запит на екрані

Якщо ви використовуєте тільки годинник зі сотовим зв'язком або Wi-Fi, вони можуть самостійно викликати екстрені служби

Якщо у вас є iPhone і Apple Watch, виклик відображається тільки на годиннику, а аудіозв'язок відтворюється з нього

Ви можете вручну зв'язатися зі службою екстреної допомоги або відхилити повідомлення

Якщо ви не реагуєте, пристрій автоматично викликає екстрені служби через 20 секунд

За наявності екстрених контактів пристрій надсилає їм повідомлення з вашим місцем розташування та повідомленням про аварію, що сталася

Якщо ви налаштували Медичну карту, пристрій відображає слайдер, що дає змогу рятувальникам отримати доступ до інформації про ваше здоров'я

Система виявлення аварій (фото: 9to5Mac)

Керуйте своїми повідомленнями

Apple Watch дає змогу легко залишатися в курсі всіх повідомлень. Щоразу, коли застосунок надсилає push-повідомлення, ви відчуваєте легку вібрацію на зап'ясті та чуєте звук. Однак для багатьох користувачів така кількість сповіщень може стати надмірною і викликати роздратування.

Щоб керувати сповіщеннями на Apple Watch, відкрийте додаток "Apple Watch" на iPhone і виберіть категорію "Сповіщення". Тут ви можете побачити список додатків і налаштувати сповіщення на свій розсуд.

Відкрийте для себе Apple Fitness+

Сервіс Apple Fitness+ надає доступ до бібліотеки із сотень тренувань на будь-який смак: біг, велоспорт, HIIT, веслування, йога та багато іншого.

Apple Fitness+ тісно інтегрований з Apple Watch, показуючи дані про вашу активність у реальному часі прямо на екрані під час тренування.

Більше того, якщо ви нещодавно придбали Apple Watch, вам, імовірно, надали три місяці безкоштовного доступу до цього сервісу.

Ви можете знайти Apple Fitness+ у застосунку "Фітнес" на своєму iPhone або Apple TV. Сервіс також доступний на iPad, для цього його потрібно завантажити з App Store для iPadOS.

Відкрийте для себе Apple Fitness+ (фото: 9to5Mac)