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Здатен відбитися від зграї вовків: у Чорнобилі показали лісового велетня (фото)

У Чорнобилі засвітився благородний лось (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику осінь, і тварини насолоджуються нею сповна. Цього разу до об'єктиву фотокамер потрапив величний лось.

Знімки звіра-велетня опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Неймовірні факти про лося

  • Лось здатний відбитися від цілої зграї вовків;
  • Швидкість бігу тварини – до 55 км на годину;
  • Лосі вчаться плавати у перші дні від народження;
  • Висота в загривку - до 1,5-2 м; вага – до 800 кг;
  • Лось може рухати очима так, що не повертаючи голови, помічає будь-який рух позаду себе;
  • Лось може повертати вуха в усіх напрямках і вловлювати звуки, які видають інші лосі, навіть за три кілометри.

У Чорнобилі показали лісового лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають у пухкий сніг так, що над ним стирчать лише голова та холка, що скорочує тепловіддачу.

Самці та самотні самки живуть поодинці або невеликими групами по 3-4 тварини. Влітку та взимку дорослі самки ходять із лосятами, утворюючи групи з 3-4 голів, іноді до них приєднуються самці та самотні самки, утворюючи стадо у 5-8 голів.

Весною ці стада розпадаються. Гон у лося відбувається в той же сезон, що й у оленя, у вересні-жовтні та супроводжується характерним глухим ревом самців.

У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни терміном 25 років, а згодом внесло вид до Червоної книги України.

Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною.

А також ми розповідали, що у Чорнобильському заповіднику показали тварин із бакенбардами та гривою.

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Чорнобиль