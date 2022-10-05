Здатен відбитися від зграї вовків: у Чорнобилі показали лісового велетня (фото)

У Чорнобильському заповіднику осінь, і тварини насолоджуються нею сповна. Цього разу до об'єктиву фотокамер потрапив величний лось.
Знімки звіра-велетня опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.
Зазначимо, що взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають у пухкий сніг так, що над ним стирчать лише голова та холка, що скорочує тепловіддачу.
Самці та самотні самки живуть поодинці або невеликими групами по 3-4 тварини. Влітку та взимку дорослі самки ходять із лосятами, утворюючи групи з 3-4 голів, іноді до них приєднуються самці та самотні самки, утворюючи стадо у 5-8 голів.
Весною ці стада розпадаються. Гон у лося відбувається в той же сезон, що й у оленя, у вересні-жовтні та супроводжується характерним глухим ревом самців.
У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни терміном 25 років, а згодом внесло вид до Червоної книги України.
Як ми раніше писали, у Чорнобильському заповіднику показали першу тварину, приручену людиною.
А також ми розповідали, що у Чорнобильському заповіднику показали тварин із бакенбардами та гривою.