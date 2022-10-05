Способен отбиться от стаи волков: в Чернобыле показали лесного великана (фото)

Невероятные факты о лосе

Лось способен отбиться от целой стаи волков;

Скорость бега животного – до 55 км в час;

Лоси учатся плавать в первые дни от рождения;

Высота в холке – до 1,5-2 м; вес – до 800 кг;

Лось может двигать глазами так, что, не поворачивая головы, замечает любое движение позади себя;

Лось может поворачивать уши по всем направлениям и улавливать звуки, которые издают другие лоси, даже в трех километрах.

В Чернобыле показали лесного лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время остаются на лежании. В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу.

Самцы и одинокие самки живут поодиночке или небольшими группами по 3-4 животных. Летом и зимой взрослые самки ходят с лосятами, образуя группы из 3-4 голов, иногда к ним присоединяются самцы и одинокие самки, образуя стадо в 5-8 голов.

Весной эти стада распадаются. Гон у лося происходит в тот же сезон, что у оленя, в сентябре-октябре и сопровождается характерным глухим ревом самцов.

В феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сначала официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком 25 лет, а затем внесло вид в Красную книгу Украины.