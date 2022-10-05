Здатен відбитися від зграї вовків: у Чорнобилі показали лісового велетня (фото)

У Чорнобильському заповіднику осінь, і тварини насолоджуються нею сповна. Цього разу до об'єктиву фотокамер потрапив величний лось.

Неймовірні факти про лося

Лось здатний відбитися від цілої зграї вовків;

Швидкість бігу тварини – до 55 км на годину;

Лосі вчаться плавати у перші дні від народження;

Висота в загривку - до 1,5-2 м; вага – до 800 кг;

Лось може рухати очима так, що не повертаючи голови, помічає будь-який рух позаду себе;

Лось може повертати вуха в усіх напрямках і вловлювати звуки, які видають інші лосі, навіть за три кілометри.

У Чорнобилі показали лісового лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають у пухкий сніг так, що над ним стирчать лише голова та холка, що скорочує тепловіддачу.

Самці та самотні самки живуть поодинці або невеликими групами по 3-4 тварини. Влітку та взимку дорослі самки ходять із лосятами, утворюючи групи з 3-4 голів, іноді до них приєднуються самці та самотні самки, утворюючи стадо у 5-8 голів.

Весною ці стада розпадаються. Гон у лося відбувається в той же сезон, що й у оленя, у вересні-жовтні та супроводжується характерним глухим ревом самців.

У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни терміном 25 років, а згодом внесло вид до Червоної книги України.