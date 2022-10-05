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Способен отбиться от стаи волков: в Чернобыле показали лесного великана (фото)

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Чернобыль, Среда 05 октября 2022 13:32
Способен отбиться от стаи волков: в Чернобыле показали лесного великана (фото) В Чернобыле засветился благородный лось (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике осень, и животные наслаждаются ею сполна. На этот раз в объектив фотокамер попал величественный лось.

Снимки зверя-великана опубликовали на официальной странице заповедника в Facebook.

Невероятные факты о лосе

  • Лось способен отбиться от целой стаи волков;
  • Скорость бега животного – до 55 км в час;
  • Лоси учатся плавать в первые дни от рождения;
  • Высота в холке – до 1,5-2 м; вес – до 800 кг;
  • Лось может двигать глазами так, что, не поворачивая головы, замечает любое движение позади себя;
  • Лось может поворачивать уши по всем направлениям и улавливать звуки, которые издают другие лоси, даже в трех километрах.

Способен отбиться от стаи волков: в Чернобыле показали лесного великана (фото)В Чернобыле показали лесного лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время остаются на лежании. В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу.

Самцы и одинокие самки живут поодиночке или небольшими группами по 3-4 животных. Летом и зимой взрослые самки ходят с лосятами, образуя группы из 3-4 голов, иногда к ним присоединяются самцы и одинокие самки, образуя стадо в 5-8 голов.

Весной эти стада распадаются. Гон у лося происходит в тот же сезон, что у оленя, в сентябре-октябре и сопровождается характерным глухим ревом самцов.

В феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины сначала официально запретило охоту на лосей на всей территории страны сроком 25 лет, а затем внесло вид в Красную книгу Украины.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком.

А также мы рассказывали, что в Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой.

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Чернобыль