"Збулася моя мрія": Наталка Денисенко похвалилася покупкою розкішного авто (фото)

Який автомобіль купила Денисенко

На своїй сторінці знаменитість зізналася, що збулася її мрія. Вона не стала приховувати радісних емоцій від цієї події та зізналася, що їй досі важко повірити, що це все - реальність.

"Я дійсно розплакалася, бо моя маленька Наталочка всередині мене так раділа, що вона сама купила Мерс", - написала також обраниця Андрія Федінчика.

Окрім того, акторка вже встигла зробити одне з перших фото всередині авто. Салон машини переважно білого кольору, хоча там також є деталі чорного кольору.

Якщо зайти на сайт виробника, то можна дізнатися, що вартість такої машини становить близько 50 тисяч доларів, що у гривнях - понад 2 млн.

Марка, володаркою якої стала Денисенко, схожа на Mercedes EQA. Але виробники пропонують покупцям низку інших схожих моделей.

Наталка Денисенко показала нове авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko) Наталка Денисенко показала нове авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko) Наталка Денисенко показала нове авто (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Реакція прихильників

Колеги і шанувальники залишають під відповідним постом купу приємних слів. Вони не приховують свого захвату від того, що Денисенко сама змогла придбати таку дороговартісну покупку. Ось деякі їхні коментарі:

"Вітаю тебе, Наталочка, пишаюся тобою!"

"Існують два види машин: Mercedes і не Mercedes"

"Наталочка, як я пишаюся тобою! Ти варта найкращого!"

"У мене така сама мрія, тільки колір інший"

"Просто пушка!"

"Mercedes! Як я рада за тебе, Наталочка!"

"Ви неймовірна! Вітаю з придбанням чудового авто!"

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про Наталку Денисенко

Це 35-річна українська акторка, яка знялася в багатьох популярних українських кіно та серіалах.

Уродженка Чернігова зіграла в серіалі "Щоденники темного", і ця роль стала її першою відомою. Після цього їй стали пропонувати яскраві, часто головні ролі, і наразі популярність зірки лише зростає.

Що стосується особистого життя, то Денисенко заміжня за своїм колегою, актором Андрієм Федінчиком, який нині служить у ЗСУ. Вони разом знімалися в серіалі "Клан ювелірів". У вересні 2017 року в пари народився син Андрій.

Наталка Денисенко з чоловіком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Окрім акторства, Наталка також захоплюється декламацією віршів та влаштовує поетичні вечори в різних містах України. Окрім того, вона цікавиться ведичною психологією, танцями на пілоні та режисерським мистецтвом.

За сторінкою знаменитості в Instagram слідкують майже 500 тисяч підписників.