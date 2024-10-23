"Збори ОСББ". Лебіга і Янович знімаються у новому фільмі: коли він вийде

Про що фільм "Збори ОСББ"

За сюжетом фільму, жителі звичайного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератору на зиму.

Однак його потужності на всіх не вистачить, а питання "кого залишити без тепла" загострює старі конфлікти та провокує сварки, які переростають у непримиренне протистояння.

За жанром це - сатирична комедія. І це сатира не над кимось, як говорить виконавець однієї з центральних ролей Олександр Рудинський , а над самим собою.

"Погодьтесь, інколи нам складно брати на себе відповідальність, значно легше знайти когось, хто зробить щось за нас. Особливо це питання стосується колективу. В колективі завжди легше запропонувати, ніж виконати. А знайти спільний знаменник, коли навколо абсолютно різні люди - це ще те випробування. "Збори ОСББ" - це історія саме про це", - коментує актор.

кадри зі зйомок (фото: instagram.com/osbb.film)

Хто грає у кіно і коли його можна буде побачити

Окрім вище згаданих Яновича, Сумської і Рудинського, який, до слова, вперше зіграє в одному фільмі з дружиною Марією (теж акторкою), у комедії знімаються Ангеліна Самчик, Ігор Портянко, Михайло Кукуюк, Ніна Набока, Віктор Жданов, Антоніна Хижняк та інші.

"Мені здається, що такого ще не було: ні по строках реалізації, ні по зібраному акторському складу, ні по ступеню актуальності. Це точно те, на що я б і сам пішов в кінотеатр. Чекайте! Бо у мене, наприклад, є гарна чуйка, що може вийти дуже близьке нам всім кіно", - лаконічно і з усмішкою коментує Женя Янович.

кадри зі зйомок (фото: instagram.com/osbb.film)

Режисером стрічки став Мітя Шмурак, а продюсерами Іван Мелашенко, який долучився до фільмів "Інфоголік" та "Бурштинові Копи", Єгор Олесов ("Мавка.Лісова Пісня" і "Захар Беркут") та Павло Черепін ("Кібервійна 2022").

На великих екранах у українських кінотеатрах фільм можна буде побачити з 12 грудня 2024 року.