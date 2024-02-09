Збій призведе до порушення циклу: ось що відіграє важливу роль у здоровʼї жінки

Вплив гормонів на здоров'я

Естрогени

Відповідають за розвиток вторинних статевих ознак у підлітковому віці. Окрім того, контролюють менструальний цикл та підтримують репродуктивне здоров’я.

Прогестерон

Відіграють важливу роль у підготовці матки до вагітності та разом з естрогенами регулюють менструальний цикл. Збій у виробленні прогестерону може призвести до порушення циклу та безпліддя.

Тестостерон

Такий гормон стимулює статевий потяг жінки, впливає на рівень енергії та м’язову масу. Надлишок чи нестача тестостерону може викликати проблеми зі здоров’ям шкіри, волосся, а також порушенням репродуктивної функції.

Гормони щитоподібної залози

Мова йде про тироксин та трийодтиронін. Вони впливають на обмін речовин, енергію та нервову систему. Недостатність або надлишок цих гормонів може супроводжуватися проблемами з вагою, шкірою, викликати втому та інші симптоми.

Кортизол

Він виробляється під час стресової реакції, впливає на регуляцію цукру в крові та імунітет.

Фахівці кажуть, що часто жінки досить чутливі до гормональних змін, і будь-які порушення можуть впливати на репродуктивне, фізичне та навіть психічне здоров’я.

Важливо не ігнорувати прояви гормонального збою, а вчасно звертатися до ендокринолога для гарного самопочуття та міцного здоров’я.

Причини гормонального збою

Причини гормонального збою можна розділити на порушення у функціонуванні ендокринної, а також центральної нервової системи, і патології - набуті та спадкові.

Причини гормонального збою в осіб обох статей:

стрес, депресія

ожиріння

вікові зміни

безсоння

недостатня фізична активність

куріння, алкоголізм, наркоманія

неконтрольований прийом лікарських препаратів

високий рівень холестерину та глюкози у крові

захворювання - вірусні інфекції, ендокринні захворювання

вплив токсичних речовин

Перевтома, харчування з нестачею вітамінів і мінеральних речовин можуть також спричинити порушення гормонального фону.