Сбой приведет к нарушению цикла: вот что играет важную роль в здоровье женщины

Гормоны оказывают сильное влияние на здоровье женщины и регулируют множество различных процессов. Важно знать, как "гормональный сбой" может повлиять на здоровье.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как важные функции выполняют гормоны в организме женщины.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница медицинского сообщества Zdorovishi razom и сайт Центра общественного здоровья.
Отвечают за развитие вторичных половых признаков в подростковом возрасте. Кроме того, контролируют менструальный цикл и поддерживают репродуктивное здоровье.
Играют важную роль в подготовке матки к беременности и вместе с эстрогенами регулируют менструальный цикл. Сбой в выработке прогестерона может привести к нарушению цикла и бесплодия.
Такой гормон стимулирует половое влечение женщины, влияет на уровень энергии и мышечную массу. Избыток или недостаток тестостерона может вызвать проблемы со здоровьем кожи, волос, а также нарушением репродуктивной функции.
Речь идет о тироксине и трийодтиронине. Они оказывают влияние на обмен веществ, энергию и нервную систему. Недостаточность или избыток этих гормонов может сопровождаться проблемами с тяжестью, кожей, вызвать усталость и другие симптомы.
Он производится во время стрессовой реакции, влияет на регуляцию сахара в крови и иммунитет.
Специалисты говорят, что женщины часто достаточно чувствительны к гормональным изменениям, и любые нарушения могут влиять на репродуктивное, физическое и даже психическое здоровье.
Важно не игнорировать проявления гормонального сбоя, а вовремя обращаться к эндокринологу для хорошего самочувствия и крепкого здоровья.
Причины гормонального сбоя можно разделить на нарушения в функционировании эндокринной, а также центральной нервной системы и патологии - приобретенные и наследственные.
Причины гормонального сбоя у лиц обоих полов:
Переутомление, питание с нехваткой витаминов и минеральных веществ может также привести к нарушению гормонального фона.
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