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Не збивайте температуру цими препаратами: можуть бути дуже небезпечними

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Понеділок 12 грудня 2022 09:29
Не збивайте температуру цими препаратами: можуть бути дуже небезпечними Фото: Чим не можна збивати температуру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Найчастіше інфекційні захворювання супроводжуються підвищенням температури. Багато хто з нас припускається популярних помилок при бажанні зменшити лихоманку.

Що потрібно зробити насамперед і чим краще не збивати температуру розповів інфекціоніст із Полтави Роман Пономаренко в Instagram.

Що потрібно зробити одразу?

Виміряти температуру тіла

Не варто чекати 39-40 °С, щоб "інфекція загинула", оцініть стан, потім приймайте ліки. Дитина/дорослий може нормально почуватися на 38,5, а лежати "пластом" при 37,5.

Рясне пиття

За рахунок підвищення температури тіла йде втрата рідини, внаслідок чого потрібно відновлювати баланс. Пам'ятайте, якщо температура погано знижується – слід випити більше рідини. Підходить вода, чай, компот.

Препарати для зниження температури

Найкраще приймати Ібупрофен, але ви можете і парацетамол, якщо він вам допомагає.

Що робити, якщо не допомагає?

  • Прибрати зайвий одяг
  • Випити більше рідини
  • Можна спробувати чергувати ібупрофен/парацетамол.

Які препарати не варто приймати

  • Усі порошки від застуди! Від них можуть виникнути алергічні реакції плюс в них велика доза парацетамолу.
  • Ацетилка – категорично заборонена, у дітей може спричинити синдром Рея.
  • Анальгін може давати ускладнення з ураженням крові, що досить небезпечно. Одноразовий прийом навряд це дасть, але не варто зловживати.
  • Розтирання спиртом чи горілкою – можуть дати токсичний ефект!

Раніше ми повідомляли, як правильно приймати таблетки.

Також ми писали, що має бути в базовій аптечці українця взимку.

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