Не збивайте температуру цими препаратами: можуть бути дуже небезпечними
Найчастіше інфекційні захворювання супроводжуються підвищенням температури. Багато хто з нас припускається популярних помилок при бажанні зменшити лихоманку.
Що потрібно зробити насамперед і чим краще не збивати температуру розповів інфекціоніст із Полтави Роман Пономаренко в Instagram.
Що потрібно зробити одразу?
Виміряти температуру тіла
Не варто чекати 39-40 °С, щоб "інфекція загинула", оцініть стан, потім приймайте ліки. Дитина/дорослий може нормально почуватися на 38,5, а лежати "пластом" при 37,5.
Рясне пиття
За рахунок підвищення температури тіла йде втрата рідини, внаслідок чого потрібно відновлювати баланс. Пам'ятайте, якщо температура погано знижується – слід випити більше рідини. Підходить вода, чай, компот.
Препарати для зниження температури
Найкраще приймати Ібупрофен, але ви можете і парацетамол, якщо він вам допомагає.
Що робити, якщо не допомагає?
- Прибрати зайвий одяг
- Випити більше рідини
- Можна спробувати чергувати ібупрофен/парацетамол.
Які препарати не варто приймати
- Усі порошки від застуди! Від них можуть виникнути алергічні реакції плюс в них велика доза парацетамолу.
- Ацетилка – категорично заборонена, у дітей може спричинити синдром Рея.
- Анальгін може давати ускладнення з ураженням крові, що досить небезпечно. Одноразовий прийом навряд це дасть, але не варто зловживати.
- Розтирання спиртом чи горілкою – можуть дати токсичний ефект!
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