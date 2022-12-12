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Не сбивайте температуру этими препаратами: могут быть очень опасны

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Понедельник 12 декабря 2022 09:29
Не сбивайте температуру этими препаратами: могут быть очень опасны Фото: Чем нельзя сбивать температуру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто инфекционные заболевания сопровождаются повышением температуры. Многие из нас допускают популярные ошибки при желании уменьшить лихорадку.

Что нужно сделать в первую очередь и, чем лучше не сбивать температуру рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко в Instagram.

Что нужно сделать сразу?

Измерить температуру тела

Не стоит ждать 39-40 С, чтобы "инфекция погибла", оцените состояние, затем принимайте лекарство. Ребенок/взрослый может себя нормально чувствовать на 38,5 С, а лежать "пластом" при 37,5 С.

Обильное питье

За счет повышения температуры тела идет потеря жидкости, в результате чего нужно восстанавливать баланс. Помните, если температура плохо снижается - следует выпить больше жидкости. Подходит вода, чай, компот.

Препараты для снижения температуры

Лучше всего принимать Ибупрофен, но вы можете и парацетамол, если он вам помогает.

Что делать, если это не помогает?

  • Убрать лишнюю одежду
  • Выпить больше жидкости
  • Можно попытаться чередовать ибупрофен/парацетамол.

Какие препараты не стоит принимать

  • Все порошки от простуды! От них могут возникнуть аллергические реакции, плюс в них большая доза парацетамола.
  • Ацетилка - категорически запрещена, у детей может вызвать синдром Рея.
  • Анальгин - может давать осложнения с поражением крови, что достаточно опасно. Однократный прием вряд ли это даст, но не стоит злоупотреблять.
  • Растирание спиртом или водкой - могут дать токсический эффект!

Раньше мы сообщали, как правильно принимать таблетки.

Также мы писали, что должно быть в базовой аптечке украинца зимой.

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