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Збитків на мільйон! Як постраждав ВДНГ за час повномасштабної війни: фото до та після

Яких збитків зазнав ВДНГ внаслідок війни (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

За час повномасштабної війни "Експоцентр Україна" тричі зазнавав різних ушкоджень. Востаннє це відбулося на початку лютого 2024 року. Тоді постраждали близько десяти будівель ВДНГ.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Насамперед варто зазначити, що всіх пошкоджень "Експоцентр Україна" зазнав через вибухові хвилі, а не через влучання.

ВДНГ (фото: РБК-Україна)

Під час одного з останніх російських обстрілів постраждали оранжерея, яка чи не повністю складається зі скла, та кілька інших приміщень. Увесь ремонт обійшовся в 300 000 гривень.

"Загалом приблизно на мільйон гривень у нас шкоди. Ми, звісно, все фіксуємо, передаємо в реєстри, які формують на майбутнє. А відновлюємо це, звісно, власним коштом Експоцентру з прибутків", - каже Євген Мушкін.

ВДНГ (колаж: РБК-Україна)

Як ВДНГ зустрів повномасштабну війну РФ

За словами гендиректора, "Експоцентр Україна" не готувався до повномасштабного вторгнення. Єдиним наявним ресурсом була фінансова подушка, яка дозволила певний час виплачувати співробітникам зарплату.

"У нас був невеличкий резерв коштів, щоб підтримувати людей платити, зарплату. Ми поділили ці кошти на п’ять місяців порівну на всіх, і кожен отримав по 3 500 гривень на місяць, щоб хоч якісь гроші були", - пригадує Євген.

Стосовно питань безпеки населення, фактично пощастило, що в кількох приміщеннях ВДНГ є підвали. З перших днів повномасштабної війни місцеві мешканці почали використовувати їх як укриття.

ВДНГ (фото: РБК-Україна)

Ба більше - там розпочиналися нові життя!

"В один з перших днів війни в павільйоні у жінки народилася дівчинка. Це дуже символічно, тому що на відкриття експоцентру 1958 року тут був натовп, і одна жінка народила хлопчика. Наші співробітники підтримували цю родину, шукали підгузки, годували родину теж", - з усмішкою розповідає Мушкін.

ВДНГ (фото: РБК-Україна)

Сьогодні безпековий алгоритм уже відпрацьований. 

Щойно лунає сигнал повітряної тривоги, розважальні заходи та локації припиняють роботу, а відвідувачів закликають пройти в укриття. Проте остаточне рішення кожна людина ухвалює самостійно.

 

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