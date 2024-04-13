Убытков на миллион! Как пострадал ВДНГ за время полномасштабной войны: фото до и после

Прежде всего стоит отметить, что все повреждения "Экспоцентр Украина" получил из-за взрывных волн, а не из-за попадания.

ВДНГ (фото: РБК-Украина)

Во время одного из последних российских обстрелов пострадали оранжерея, которая полностью состоит из стекла, и несколько других помещений. Весь ремонт обошелся в 300 тысяч гривен.

"В общей сложности примерно на миллион гривен у нас вреда. Мы, конечно, все фиксируем, передаем в реестры, которые формируют на будущее. А восстанавливаем это, конечно, за свой счет Экспоцентру по прибыли", - говорит Евгений Мушкин.

ВДНГ (коллаж: РБК-Украина)

Как ВДНГ встретил полномасштабную войну РФ

По словам гендиректора, "Экспоцентр Украина" не готовился к полномасштабному вторжению. Единственным имеющимся ресурсом была финансовая подушка, позволившая определенное время выплачивать сотрудникам зарплату.

"У нас был небольшой резерв средств, чтобы поддерживать людей, платить зарплату. Мы поделили эти средства на пять месяцев поровну на всех, и каждый получил по 3 500 гривен в месяц, чтобы хоть какие-то деньги были", - вспоминает Евгений.

Относительно вопросов безопасности населения фактически повезло, что в нескольких помещениях ВДНХ есть подвалы. С первых дней полномасштабной войны местные жители стали использовать их как укрытие.

ВДНГ (фото: РБК-Украина)

Более того - там начинались новые жизни!

"В один из первых дней войны в павильоне у женщины родилась девочка. Это очень символично, потому что на открытие экспоцентра 1958 года здесь была толпа, и одна женщина родила мальчика. Наши сотрудники поддерживали эту семью, искали подгузники, кормили семью тоже", - с улыбкой рассказывает Мушкин.

ВДНГ (фото: РБК-Украина)

Сегодня алгоритм безопасности уже отработан.

Как только раздается сигнал воздушной тревоги, развлекательные мероприятия и локации прекращают работу, а посетителей призывают пройти в укрытие. Однако окончательное решение каждый человек принимает самостоятельно.