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Збита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моменту

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Київ, Понеділок 29 травня 2023 15:41
Збита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моменту Наслідки ракетного удару по Києву 29 травня (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Уламок російської ракети ледь не влучив у маршрутку в Києві поблизу метро "Почайна". Момент падіння зафіксувала камера відеоспостереження.

Відповідними кадрами діляться столичні канали Telegram.

Наслідки ракетного удару по Києву

РФ вкотре масовано атакувала Київ. Наші сили ППО знищили усі повітряні цілі. Втім деякі уламки російських ракет впали у людних місцях.

Момент падіння збитої ракети біля метро "Почайна" потрапив на відео. На ньому можна помітити, що вона ледь не протаранила пасажирську маршрутку.

На щастя, загиблих від сьогоднішньої атаки столиці - немає. У мерії повідомляють про одного потерпілого, якого госпіталізували. Втім поки невідомо, у якому районі ця людина отримала поранення.

Збита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моментуЗбита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моментуУламки ракети впали біля метро "Почайна" (фото: GettyImages)

Збита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моментуЗбита ракета ледь не влучила у маршрутку в Києві: відео небезпечного моментуУламки збитої ракети ледь не протаранили маршрутку (фото: сайт mil.co.ua)

Що відомо про атаку на Київ 29 травня

"Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються", - заявили в КМДА після оголошення відбою тривоги.

Додамо, що у трьох районах столиці виявили 6 уламків ракет. Значних руйнувань вони не спричинили, повідомляють у КМДА.

Уламки впали в Оболонському районі біля АЗС, на дорожнє покриття із займанням, а також на зелену зону. У Деснянському районі - на територію одного з парків, у Дніпровському району - на дорожнє покриття в різних місцях.

Відомо також, що у Подільському районі внаслідок падіння збитої ракети виникла пожежа у 2-поверховій будівлі.

Зазначимо, що це була уже 16 атака на Київ у травні.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ випустила по Києву та області більше десятка "Іскандерів".

Читайте також про те, чому Росія змінила тактику запуску ракетних ударів по Україні.

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