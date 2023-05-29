Сбитая ракета чуть не попала в маршрутку в Киеве: видео опасного момента

Обломок российской ракеты чуть не попал в маршрутку в Киеве вблизи метро "Почайная". Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Последствия ракетного удара по Киеву

РФ еще раз массированно атаковала Киев. Наши силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Но некоторые обломки российских ракет упали в людных местах.

Момент падения сбитой ракеты возле метро "Почайная" попал на видео. На нем можно заметить, что она чуть не протаранила пассажирскую маршрутку.

К счастью, погибших от сегодняшней атаки столицы - нет. В мэрии сообщают об одном пострадавшем, которого госпитализировали. Однако пока неизвестно, в каком районе этот человек получил ранения.

Обломки ракеты упали возле метро "Почайная" (фото: GettyImages)

Обломки сбитой ракеты чуть не протаранили маршрутку (фото: сайт mil.co.ua)

Что известно об атаке на Киев 29 мая

"Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены. Данные обрабатываются и уточняются", - заявили в КГГА после объявления отбоя тревоги.

Добавим, что в трех районах столицы обнаружили 6 обломков ракет. Значительных разрушений они не нанесли, сообщают в КГГА.

Обломки упали в Оболонском районе возле АЗС, на дорожное покрытие, а также зеленую зону. В Деснянском районе - на территорию одного из парков, в Днепровском районе - на дорожное покрытие в разных местах.

Известно также, что в Подольском районе в результате падения сбитой ракеты возник пожар во 2-этажном здании.

Отметим, что это была уже 16-я атака на Киев в мае.