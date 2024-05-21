"Збір даних школярів" для реєстру призовників. У мережі поширюють черговий російський фейк

Що потрібно знати про черговий російський фейк

Згідно з інформацією урядовців, нині мережею шириться лист, який нібито був підписаний заступником міністра освіти й науки України.

У ньому зазначається, буцімто МОН спільно з Міноборони просять керівників закладів освіти зібрати дані про школярів 2008 року народження - на виконання розпорядження Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

"Це фейк. Міністерство НЕ надсилало листа з таким змістом", - наголошують у Міносвіти.

Зазначається також, що "ворог регулярно проводить інформаційні операції в мережі".

"Тож радимо ретельно перевіряти інформацію, звертатися до офіційних джерел і дбати про медіагігієну. Будьмо пильними", - підсумували у міністерстві.

У мережі "гуляє" черговий російський фейк (ілюстрація: facebook.com/UAMON)

Основне про мобілізацію в Україні

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з документом всі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають уточнити свої дані впродовж 60 днів. Для цього можна з'явитись до ТЦК, у ЦНАП або ж скористатися електронним кабінетом під назвою "Резерв+".

Крім того, тепер чоловіки повинні мати й носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

Водночас президент Володимир Зеленський підписав закон щодо добровільної мобілізації засуджених, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, а МЗС планує відновити надання консульських послуг для військовозобов'язаних за кордоном.