У застосунку "Резерв+" буде QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, - Міноборони

Фото: у застосунку "Резерв+" буде QR-код зі статусом військовозобовʼязаного (Getty Images)

В Україні з'явився мобільний застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+". Він буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.

Як зазначають у Міноборони, мобільний застосунок "Резерв+" надасть можливість оперативного оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг". Військовозобов'язані після оновлення даних у застосунку зможуть побачити інформацію про себе з реєстру "Оберіг". Крім того, у застосунку буде спеціальний QR-код зі статусом військовозобовʼязаного. Його зможуть відсканувати відповідні органи. "З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста", - йдеться у повідомленні.