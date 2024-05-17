У застосунку "Резерв+" буде QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, - Міноборони
В Україні з'явився мобільний застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+". Він буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.
Як зазначають у Міноборони, мобільний застосунок "Резерв+" надасть можливість оперативного оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
Військовозобов'язані після оновлення даних у застосунку зможуть побачити інформацію про себе з реєстру "Оберіг".
Крім того, у застосунку буде спеціальний QR-код зі статусом військовозобовʼязаного. Його зможуть відсканувати відповідні органи.
"З 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста", - йдеться у повідомленні.
Застосунок "Резерв+"
Сьогодні, 17 травня, електронний кабінет військовозобов'язаного офіційно запустили. Це мобільний застосунок "Резерв+", який потрібно завантажити на телефон для оновлення військово-облікових даних.
За новим законом про мобілізацію, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна через "Резерв+", у територіальних центрах комплектування, а також у центрах надання адмінпослуг.
Що відомо про роботу е-кабінету військовозобов'язаного - у матеріалі РБК-Україна.
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