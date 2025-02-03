Заняття для довголіття. Вчені назвали приємний спосіб продовжити життя: про що мова

Як концерти сприяють довголіттю

Концерти не тільки збільшують рівень щастя в організмі, але і можуть збільшити очікувану тривалість життя на дев’ять років.

Викладач Університету Голдсміт Патрік Фаган сказав, що його дослідження демонструє глибокий вплив концертів на здоров’я, щастя та благополуччя. Причому ключовим є двотижневе або регулярне відвідування.

Дослідження 2024 року показало, що вивчення музичного інструменту також може уповільнити зниження когнітивних функцій. Гра на фортепіано була особливо високо оцінена вченими, оскільки вона пов’язана з покращенням пам’яті та виконавчої функції, здатністю мозку вирішувати проблеми.

Енн Корбетт, професор дослідження деменції в Університеті Ексетера, сказала, що музика може бути способом використання гнучкості та стійкості мозку, відомої як когнітивний резерв.

Існують значні докази користі музичних групових заходів для людей з деменцією. Вони сприяють здоровому старінню та допомагають завчасно знизити ризики і сприяти здоров’ю мозку.

Що радять жителі "блакитних зон"

Крім музики, дієта, фізичні вправи та спосіб життя відіграють вирішальну роль як у добробуті, так і в тривалості життя. У рідкісних "блакитних зонах" Землі, де проживає вражаюча кількість 100-річних людей, жителі радять дотримуватись одного способу.

Це передбачає дотримання лише одного невеликого прийому їжі вдень або ввечері та їсти лише до 80% насичення. Зокрема, це допомагає уникнути будь-яких відчуттів харчової коми, які ви можете відчути після надто великої кількості їжі за вечерею.

Доктор Дебора Лі розповіла, що обмеження калорій уповільнює процес старіння. Зменшення кількості їжі знижує швидкість метаболізму та відбувається менше окислення. Окислювальний стрес лежить в основі розвитку багатьох хронічних захворювань, таких як хвороби серця, рак та діабет 2 типу.