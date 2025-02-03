Увеличьте продолжительность жизни благодаря этому простому занятию

Как концерты способствуют долголетию

Концерты не только увеличивают уровень счастья в организме, но и могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни на девять лет.

Преподаватель Университета Голдсмит Патрик Фаган сказал, что его исследование демонстрирует глубокое влияние концертов на здоровье, счастье и благополучие. Причем ключевым является двухнедельное или регулярное посещение.

Исследование 2024 года показало, что изучение музыкального инструмента также может замедлить снижение когнитивных функций. Игра на фортепиано была особенно высоко оценена учеными, поскольку она связана с улучшением памяти и исполнительной функции, способностью мозга решать проблемы.

Энн Корбетт, профессор исследования деменции в Университете Эксетера, сказала, что музыка может быть способом использования гибкости и устойчивости мозга, известной как когнитивный резерв.

Существуют значительные доказательства пользы музыкальных групповых мероприятий для людей с деменцией. Они способствуют здоровому старению и помогают заблаговременно снизить риски и способствовать здоровью мозга.

Что советуют жители "голубых зон"

Помимо музыки, диета, физические упражнения и образ жизни играют решающую роль как в благополучии, так и в продолжительности жизни. В редких "голубых зонах" Земли, где проживает впечатляющее количество 100-летних людей, жители советуют придерживаться одного способа.

Это предполагает соблюдение только одного небольшого приема пищи днем или вечером и есть только до 80% насыщения. В частности, это помогает избежать любых ощущений пищевой комы, которые вы можете почувствовать после слишком большого количества пищи за ужином.

Доктор Дебора Ли рассказала, что ограничение калорий замедляет процесс старения. Уменьшение количества пищи снижает скорость метаболизма и происходит меньшее окисление. Окислительный стресс лежит в основе развития многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет 2 типа.