Не зберігайте ці продукти в холодильнику: яку їжу псує холод

Зберігання продуктів у холодильнику є необхідним для багатьох з них, проте існує чимало видыв їжі, для яких холодні умови можуть призвести до втрати смаку, текстури та корисних властивостей.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає основні групи продуктів, які не варто зберігати в холодильнику.

Екзотичні та солодкі фрукти та овочі

Банани та екзотичні фрукти, такі як ананаси, ківі, манго, швидко чорніють у холодильнику і виділяють етилен, що прискорює процес псування сусідніх продуктів. Вони мають зберігатися при кімнатній температурі, що дозволяє зберегти їх смакові якості та товарний вигляд.

Авокадо також не слід поміщати в холодильник, оскільки воно не дозріє за таких умов, а лише потемніє і зіпсується.

Кавун та диня у холодильнику втрачають свої смакові характеристики, аромат і яскравість, тому їх слід зберігати у прохолодному, але не холодному місці. Нарізані шматочки можна зберігати в холодильнику, але не довше ніж 24 години.

Екзотичні фрукти псуються у холоді (фото: Freepik.com)

Овочі з особливими умовами зберігання

Картопля на холоді змінює свій склад: крохмаль перетворюється на цукор, що погіршує смакові властивості та структуру овоча. Оптимальними умовами для зберігання картоплі є темні та сухі місця, такі як комора або підвал.

Цибуля та часник у холодильнику при недостатній циркуляції повітря та підвищеній вологості швидко стають млявими, проростають і починають гнити. Вони повинні зберігатися без доступу світла в паперових пакетах, що забезпечить твердість і якість овочів.

Баклажани швидко псуються при низьких температурах, а на шкірці з'являються темні плями.

Томати втрачають свій яскравий смак і структуру при зберіганні у холодильнику, стаючи борошнистими та безсмачними. Краще зберігати їх при кімнатній температурі.

Томати втрачають смак у холодильнику (фото: Freepik.com)

Зелень, спеції та хліб

Зелень (наприклад, базилік, петрушка, кріп) швидко в'яне і чорніє на холоді. Крім того, ароматні трави вбирають запахи інших продуктів, що анулює їхні корисні властивості. Краще зберігати зелень у мисці з водою при кімнатній температурі.

Хліб у холодильнику миттєво вбирає сторонні запахи, а при підвищеній вологості на ньому може з'явитися пліснява. Холодні умови роблять хліб черствим і безсмаковим. Хлібниця є ідеальним місцем для зберігання, оскільки вона допомагає підтримувати м'якість і свіжість випічки.

Хліб краще зберігати у хлібниці (фото: Freepik.com)

Продукти з високою жирністю та мед

Мед втрачає свої корисні властивості, смак і текстуру при зберіганні в холоді. Він швидко кристалізується і стає густим. Оптимальне місце для меду - сухе і темне місце при кімнатній температурі.

Оливкова олія в холодильнику втрачає свої корисні властивості: з'являється гіркота та білий осад. Зберігати олію краще в темному і прохолодному місці.

Шоколад при низьких температурах покривається білим нальотом і втрачає свій естетичний вигляд і смакові властивості. Зберігати шоколад слід у прохолодному сухому місці, уникаючи холодильника, якщо він не тане від спеки.

Мед на холоді втрачає корисні властивості (фото: Freepik.com)

Інші продукти

Ягоди варто споживати якнайшвидше після збору або купівлі, оскільки вони мають дуже короткий термін зберігання. У холодильнику вони можуть втратити свою текстуру та смак. Якщо ви хочете зберегти ягоди довше, їх краще заморозити.

Консерви та кетчуп не потребують зберігання в холодильнику, якщо вони ще не відкриті. Більшість із них містить консерванти, що дозволяють зберігати їх при кімнатній температурі.

Горіхи та сухофрукти також не варто зберігати в холодильнику, оскільки вони втрачають свою структуру і корисні властивості. Оптимальні умови для них - сухе і прохолодне місце, де вони залишаться свіжими довгий час.