Як зберігати мед вдома, щоб він не втратив корисні властивості: пам'ятайте про ці поради

Солодкий мед є частим інгредієнтом вітамінних чаїв восени та взимку. Хоча цей продукт зберігається довго, з часом мед може зацукритися. Причина цього - неправильне зберігання.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де і як краще зберігати мед, щоб не втратити його корисні властивості.

Як зберігати мед

Уникайте вологи

Навіть невелика кількість води може сприяти бродінню - саме так виготовляється медовуха. Для ваших кухонних запасів це не ідеальний варіант, і це може фактично знизити якість меду.

Щоб уникнути потрапляння вологи в мед, переконайтеся, що тара щільно закривається, і використовуйте суху ложку щоразу, коли занурюєте її в баночку.

Крім цього, щоб мед довго зберігався, потрібно уникати приміщень з високим рівнем вологості. Оптимальним рівнем вологості в приміщенні вважається 60-80%.

Уникайте перепадів температури

Якщо у вашому домі часто буває тепло, знайдіть для меду найпрохолодніше місце в коморі. Також обов'язково тримайте його подалі від плити, будь-яких приладів, що виробляють тепло.

Щоб зберегти корисні властивості меду, неодмінно виберіть приміщення з постійною температурою. Перепади температури можуть призвести до того, що мед потемніє і втратить смак.

Зберігати мед треба в приміщенні без перепадів температури (ілюстративне фото: Freepik)

Хоча температурний діапазон для зберігання меду становить від -6 до +20 градусів, зберігати мед в холодильнику не обов'язково. Найкраще зберігати мед зберігати при температурі від 10 до 20 градусів.

Якщо зберігати мед в холодильнику, краще ставити його на нижній полиці, де вища температура та немає її коливань.

Тримайте далі від сонячних променів

Тримайте мед подалі від сонячного світла. Сонячне світло також може руйнувати поживні речовини в меді, тому краще зберігати мед у темному місці, наприклад, в шафці.

Закривайте банку герметично

Щоб уникнути псування меду та втрату поживних речовин, мінімізуйте доступ повітря. На смак меду можуть впливати аромати інших продуктів, крім цього, мед може поглинати вологу при надмірному контакті з повітрям.

Це також може призвести до зміни кольору та смаку. Тому переконайтеся, що банка або контейнер, який ви використовуєте, щільно закритий, перш ніж прибирати мед на зберігання.

Обирайте правильну тару

Рекомендується використовувати оригінальну тару, в якій був куплений мед, хоча підійде будь-яка чиста та суха скляна банка або пластиковий контейнер, безпечний для харчових продуктів. Проте не зберігайте мед у металевому посуді, оскільки він може окислюватися.

Скільки зберігається мед

При правильному зберіганні мед не втрачатиме свої властивості близько двох років. Але це також залежить від сорту меду та способу отримання - тому краще завжди уточнювати дату виробництва.

Якщо ви не збираєтеся використовувати мед протягом декількох місяців, він може кристалізуватися. Хоча цей процес є нормальним і оборотним, він може завдати клопоту.

Мед зберігається досить довго (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб запобігти кристалізації, дехто зберігає мед у морозильній камері, переклавши його в більший герметичний контейнер - адже при заморожуванні мед може розширитися.

Проте такий спосіб може призвести до загустіння меду і зміни смакових властивостей.

Ознаки зіпсованого меду

Зрозуміти, що мед зіпсувався, досить просто: він буде темнішим або кристалізованим. Крім цього, мед може мати зернисту текстуру, неприємний запах або ознаки бродіння.