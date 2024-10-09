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Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холод

Среда 09 октября 2024 19:30
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Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холод Какую еду не нужно хранить в холодильнике (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Хранение продуктов в холодильнике необходимо для большинства из них, однако существует немало видов еды, для которых холодные условия могут привести к потере вкуса, текстуры и полезных свойств.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные группы продуктов, которые не следует хранить в холодильнике.

Экзотические и сладкие фрукты и овощи

Бананы и экзотические фрукты, такие как ананасы, киви, манго быстро чернеют в холодильнике и выделяют этилен, что ускоряет процесс порчи соседних продуктов. Они хранятся при комнатной температуре, что позволяет сохранить их вкусовые качества и товарный вид.

Авокадо также не следует помещать в холодильник, поскольку оно не созреет при таких условиях, а только потемнеет и испортится.

Арбуз и дыня в холодильнике теряют свои вкусовые характеристики, аромат и яркость, поэтому их следует хранить в холодном, но не холодном месте. Нарезанные кусочки можно хранить в холодильнике, но не дольше 24 часов.

Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холодЭкзотические фрукты портятся в холоде (фото: Freepik.com)

Овощи с особыми условиями хранения

Картофель на холоде меняет свой состав: крахмал превращается в сахар, что ухудшает вкусовые свойства и структуру овоща. Оптимальными условиями для хранения картофеля являются темные и сухие места, такие как кладовка или подвал.

Лук и чеснок в холодильнике при недостаточной циркуляции воздуха и повышенной влажности быстро становятся безжизненными, прорастают и начинают гнить. Они должны храниться без доступа света в бумажных пакетах, что обеспечит упругость и качество овощей.

Баклажаны быстро портятся при низких температурах, а на кожуре появляются темные пятна.

Томаты теряют свой яркий вкус и структуру при хранении в холодильнике, становясь мучнистыми и безвкусными. Лучше их хранить при комнатной температуре.

Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холодТоматы теряют вкус в холодильнике (фото: Freepik.com)

Зелень, специи и хлеб

Зелень (например, базилик, петрушка, укроп) быстро увядает и чернеет на холоде. Кроме того, ароматные травы впитывают запахи других продуктов, что аннулирует их полезные свойства. Лучше хранить зелень в миске с водой при комнатной температуре.

Хлеб в холодильнике мгновенно впитывает посторонние запахи, а при повышенной влажности на нем может появиться плесень. Холодные условия делают хлеб черствым и безвкусным. Хлебница является идеальным местом хранения, поскольку она помогает поддерживать мягкость и свежесть выпечки.

Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холодХлеб лучше хранить в хлебнице (фото: Freepik.com)

Продукты с высокой жирностью и мед

Мёд теряет свои полезные свойства, вкус и текстуру при хранении в холоде. Он быстро кристаллизуется и становится густым. Оптимальное место для меда - сухое и темное место при комнатной температуре.

Оливковое масло в холодильнике теряет свои полезные свойства: появляется горечь и белый осадок. Сохранять масло лучше в темном и прохладном месте.

Шоколад при низких температурах покрывается белым налетом и теряет свой эстетичный вид и вкусовые свойства. Хранить шоколад следует в сухом прохладном месте, избегая холодильника, если он не тает от жары.

Не храните эти продукты в холодильнике: какую пищу портит холодМед на холоде теряет полезные свойства (фото: Freepik.com)

Другие продукты

Ягоды следует употреблять в пищу как можно быстрее после сбора или покупки, поскольку они имеют очень короткий срок хранения. В холодильнике они могут утратить свою текстуру и вкус. Если вы хотите сохранить ягоды подольше, их лучше заморозить.

Консервы и кетчуп не нуждаются в хранении в холодильнике, если они еще не открыты. Большинство из них содержат консерванты, позволяющие хранить их при комнатной температуре.

Орехи и сухофрукты также не следует хранить в холодильнике, поскольку они теряют свою структуру и полезные свойства. Оптимальные условия для них - сухое и прохладное место, где они останутся свежими долгое время.

Раньше мы писали, как расставить продукты в холодильнике, чтобы они были свежими подольше.

Читайте также, как следует хранить мед, чтобы он был долго полезен.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Virtual College, Matrha Stewart, Good Housekeeping.

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