Не зберігайте мед в цьому місці: це знищить його якість

Мед - один з найбільш поширених корисних продуктів в оселі, який нерідко використовують замість цукру. Та виявляється, багато хто зберігає мед неправильно.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на польське видання Onet .

Де не можна зберігати мед

Мед - це скарбниця корисних речовин, але неправильне зберігання може позбавити його цінних властивостей. Проте пасічник Войцех Марговнічі з Вонхоцька попереджає, що зберігати продукт в зручному, на перший погляд, місці - дуже поганий вибір.

Багато хто припускається однією й тої ж помилки - зберігає мед у кухонних шафах поруч з духовкою, плитою, або холодильником. Однак тепло і пара можуть зруйнувати його хімічний склад.

Це знижує якість меду, зменшуючи корисні і смакові властивості. Крім цього, може потенційно призвести до інших руйнівних процесів в продукті.

Де варто зберігати мед

Для збереження найкращої якості меду не рекомендується зберігати його при кімнатній температурі, що коливається в межах 20-25 градусів.

Прохолодне, сухе і затінене місце - ключ до збереження властивостей меду. Пасічник рекомендує зберігати мед в коморі, підвалі або на нижній полиці холодильника - але не кухонної шафи.

Температура нижче 18 градусів є оптимальною, а у випадку медів, схильних до бродіння, таких як ріпаковий або з золотарника, холодильник може запобігти небажаним процесам, навіть якщо мед був відкачаний занадто рано.

Водночас важливо контролювати рівень вологості в холодильнику та зберігати мед у герметичній тарі.

Чи може мед зіпсуватися

Хоча мед славиться своїм надзвичайно тривалим терміном зберігання, за деяких умов він може зіпсуватися. Наприклад, бродіння є результатом надмірного вмісту води в меді.

До того ж тривале зберігання при високих температурах може призвести до значного зменшення корисних сполук в продукті.

Щоб уникнути цих проблем, важливо знайти оптимальне місце для зберігання меду, а також дотримуватися температурних умов та контролювати рівень вологості в приміщенні.