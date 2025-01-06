Не храните мед в этом месте: это уничтожит его качество

Мед - один из наиболее распространенных полезных продуктов в доме, который нередко используют вместо сахара. Но оказывается, многие хранят мед неправильно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Onet .

Где нельзя хранить мед

Мед - это кладезь полезных веществ, но неправильное хранение может лишить его ценных свойств. Однако пасечник Войцех Марговничи из Вонхоцка предупреждает, что хранить продукт в удобном, на первый взгляд, месте - очень плохой выбор.

Многие допускают одну и ту же ошибку - хранят мед в кухонных шкафах рядом с духовкой, плитой или холодильником. Однако тепло и пар могут разрушить его химический состав.

Это снижает качество меда, уменьшая полезные и вкусовые свойства. Кроме этого, может потенциально привести к другим разрушительным процессам в продукте.

Где стоит хранить мед

Для сохранения наилучшего качества меда не рекомендуется хранить его при комнатной температуре, колеблющейся в пределах 20-25 градусов.

Прохладное, сухое и затененное место - ключ к сохранению свойств меда. Пасечник рекомендует хранить мед в кладовке, подвале или на нижней полке холодильника - но не кухонного шкафа.

Температура ниже 18 градусов является оптимальной, а в случае медов, склонных к брожению, таких как рапсовый или из золотарника, холодильник может предотвратить нежелательные процессы, даже если мед был откачан слишком рано.

В то же время важно контролировать уровень влажности в холодильнике и хранить мед в герметичной таре.

Может ли мед испортиться

Хотя мед славится своим чрезвычайно длительным сроком хранения, при некоторых условиях он может испортиться. Например, брожение является результатом чрезмерного содержания воды в меде.

К тому же длительное хранение при высоких температурах может привести к значительному уменьшению полезных соединений в продукте.

Чтобы избежать этих проблем, важно найти оптимальное место для хранения мёда, а также соблюдать температурные условия и контролировать уровень влажности в помещении.