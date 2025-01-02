Як зберігати банани, щоб вони тижнями не чорніли: три простих лайфхаки

Банани тижнями залишатимуться свіжими і не покриватимуться коричневими плямами, якщо дотримуватися кількох порад зберігання цих фруктів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Чому банани так швидко псуються?

Все через газ етилен, який виділяють стиглі фрукти. Саме він відповідає за дозрівання бананів, але водночас і за їхнє швидке псування. Чим більше етилену, тим швидше банан темніє і стає м'яким.

Три способи продовжити свіжість бананів до 15 днів

Огортаємо стебло в харчову плівку

Цей метод є одним з найпростіших і найефективніших. Просто оберніть стебло банана харчовою плівкою (підійдуть також фольга, вощанка або бджолиний воск). Це перешкоджає виділенню етилену і уповільнює процес дозрівання.

Занурюємо стебло у воду

Ще один простий спосіб - помістити стебло банана у склянку з водою. Вода також блокує виділення етилену, що дозволяє бананам зберегти свіжість на кілька днів довше.

Заморожуємо очищені банани

Якщо ви хочете зберегти банани на більш тривалий період - заморозьте їх. Очистіть банани, наріжте на шматочки і покладіть у герметичний контейнер або пакети для заморозки. Збережені у такому вигляді банани ідеально підходять для приготування смузі, випічки та інших десертів.

Поради щодо зберігання бананів (фото: Freepik)

Як вибирати і зберігати банани

Насолоджуватися свіжими і смачними бананами протягом тривалого часу вам допоможуть також ці поради.

Багато фруктів також виділяють етилен, що може прискорити дозрівання бананів. Зберігайте банани окремо від інших фруктів.

Якщо ви хочете зберегти банани свіжими якомога довше, вибирайте стиглі, але не перестиглі фрукти.

Не мийте банани. Волога може сприяти розвитку бактерій і скоротити термін зберігання бананів.

Шкірка стиглого банана повинна бути гладкою, без тріщин і пошкоджень.

Також слід пам’ятати, що ідеальна температура для зберігання бананів - 12-15 градусів за Цельсієм.

До слова, якщо ви придбали недозрілі банани, але хочете поласувати ними якомога швидше - то теж є один цікавий спосіб: покладіть екзотичні фрукти разом зі стиглими яблуками в один паперовий пакет. Яблука будуть виділяти етилен, який прискорить дозрівання бананів.