Зберігаємо картоплю всю зиму в квартирі: способи, які точно не підведуть

Правила зберігання у квартирі

Картоплю треба перебрати й позбутися гнилої, зеленої та порізаної, адже вона може зіпсувати іншу.

Для зберігання овоча потрібне темне, прохолодне, сухе приміщення. Ідеальна температура - 4-5 °C, а вологість 80%.

Картопля не любить сусідство з іншими овочами, окрім буряка. Останній добре вбирає вологу і не дає картоплі швидко зіпсуватися.

Зберігання на балконі

Балкон має бути обов'язково утеплений, щоб температура там не знижувалася менше 2 градусів. Інакше картопля померзне і стане несмачною.

Переберіть картоплю, перекладіть в дерев'яні ящики чи плетені кошики, утеплені пінопластом чи ковдрою та поставте в шафу або на закриті полички.

Важливо, щоб на картоплю не потрапляли сонячні промені, бо вона позеленіє, і стане отруйною.

Фото: Перекладіть картоплю в дерев'яні ящики (pixabay)

На кухні

Якщо ви робите невеликі, тижневі запаси, картоплю можна зберігати на одній з поличок кухні. Важливо, щоб вона була якнайдалі від духовки.

Перекладіть картоплю в паперовий мішечок, який можна використовувати кілька разів за умови, що він залишатиметься сухим.

Чи можна зберігати в холодильнику?

Невелику кількість можна зберігати в холодильнику в ящику для фруктів та овочів. Перед закладанням її варто помити і викласти на паперові рушники.

Залиште так, щоб овочі повністю та добре просушилася. Потім перекладіть в ящики. Можна використовувати мішечки з тканини чи паперові.

Якщо залишите в поліетиленових пакетах, з’явиться конденсат і овоч швидко зіпсується.