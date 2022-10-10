Як зупинити проростання картоплі: трюки, які точно спрацюють

Проростання картоплі в погребі - неприємний процес, який псує бульби і пошкоджує ваш урожай. Але вихід є, кажуть експерти з городництва.

Підтримуйте правильну температуру і вологість

Щоб картопля не почала активно рости, потрібно стежити, щоб температура у погребі не піднімалася вище 2-3 градусів тепла, а відносна вологість повітря - 80-90%.

Таким чином процеси життєдіяльності у бульбах загальмуються. Також потрібно періодично провітрювати сховище, обов'язково відкривати під час відлиг вентиляційні канали, двері та вікна.

Подалі від цибулі, поближче до яблук

Важливо, щоб картопля зберігалася далеко від запасів цибулі й часнику. Ці овочі викликають посилений ріст пагонів на бульбах.

А от яблука або лимони, навпаки, можуть вберегти картоплю від проростання. Для цього варто в ящик або мішок з картоплею покласти один лимон або ж кілька яблук.

Кілька важливих моментів

Важливо не насипати врожай великими купами. Краще тримати овочі у компактних ящиках з отворами, щоб вільно циркулювало повітря.

На дно добре було б покласти сушену м'яту, яка також затримає появу паростків.