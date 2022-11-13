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Храним картофель всю зиму в квартире: способы, которые точно не подведут

Фото: Картофель в квартире можно хранить всю зиму (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если у вас нет погреба или прохладного подвала, вопрос зимнего хранения картофеля может быть сложным. Но выход есть. Поэтому не бойтесь делать запасы клубня.

Как хранить картофель в квартирных условиях, рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко.

Правила хранения в квартире

Картофель нужно перебрать и избавиться от гнилого, зеленого и порезанного, ведь он может испортить остальной.

Для хранения овоща нужно темное, прохладное, сухое помещение. Идеальная температура – 4-5 °C, а влажность 80%.

Картофель не любит соседство с другими овощами, кроме свеклы. Последняя хорошо впитывает влагу и не дает картофелю быстро испортиться.

Хранение на балконе

Балкон должен быть обязательно утеплен, чтобы температура там не снижалась менее 2 градусов. Иначе картофель замерзнет и станет невкусным.

Переберите картофель, переложите в деревянные ящики или плетеные корзины, утепленные пенопластом или одеялом и поставьте в шкаф или закрытые полочки.

Важно, чтобы на картофель не попадали солнечные лучи, потому что он позеленеет и станет ядовитым.

Фото: Переложите картофель в деревянные ящики (pixabay)

На кухне

Если вы делаете небольшие, недельные запасы, картофель можно хранить на одной из полочек кухни. Важно, чтобы она была подальше от духовки.

Переложите картофель в бумажный мешочек, который можно использовать несколько раз при условии, что он будет сухим.

Можно ли хранить в холодильнике?

Небольшое количество можно хранить в холодильнике в ящике для фруктов и овощей. Перед закладкой его следует помыть и выложить на бумажные полотенца.

Оставьте так, чтобы овощи полностью и хорошо просушились. Затем переложите в ящики. Можно использовать мешочки из ткани или бумажные.

Если вы оставите в полиэтиленовых пакетах, появится конденсат и овощ быстро испортится.

Раньше мы писали, как уберечь картошку от прорастания. Простые трюки, которые точно сработают.

Читайте также, как хранить лук, чтобы он не сгнил и не порос до самой весны.

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