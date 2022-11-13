Храним картофель всю зиму в квартире: способы, которые точно не подведут

Если у вас нет погреба или прохладного подвала, вопрос зимнего хранения картофеля может быть сложным. Но выход есть. Поэтому не бойтесь делать запасы клубня.
Как хранить картофель в квартирных условиях, рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко.
Картофель нужно перебрать и избавиться от гнилого, зеленого и порезанного, ведь он может испортить остальной.
Для хранения овоща нужно темное, прохладное, сухое помещение. Идеальная температура – 4-5 °C, а влажность 80%.
Картофель не любит соседство с другими овощами, кроме свеклы. Последняя хорошо впитывает влагу и не дает картофелю быстро испортиться.
Балкон должен быть обязательно утеплен, чтобы температура там не снижалась менее 2 градусов. Иначе картофель замерзнет и станет невкусным.
Переберите картофель, переложите в деревянные ящики или плетеные корзины, утепленные пенопластом или одеялом и поставьте в шкаф или закрытые полочки.
Важно, чтобы на картофель не попадали солнечные лучи, потому что он позеленеет и станет ядовитым.
Фото: Переложите картофель в деревянные ящики (pixabay)
Если вы делаете небольшие, недельные запасы, картофель можно хранить на одной из полочек кухни. Важно, чтобы она была подальше от духовки.
Переложите картофель в бумажный мешочек, который можно использовать несколько раз при условии, что он будет сухим.
Небольшое количество можно хранить в холодильнике в ящике для фруктов и овощей. Перед закладкой его следует помыть и выложить на бумажные полотенца.
Оставьте так, чтобы овощи полностью и хорошо просушились. Затем переложите в ящики. Можно использовать мешочки из ткани или бумажные.
Если вы оставите в полиэтиленовых пакетах, появится конденсат и овощ быстро испортится.
Раньше мы писали, как уберечь картошку от прорастания. Простые трюки, которые точно сработают.
Читайте также, как хранить лук, чтобы он не сгнил и не порос до самой весны.