Ці продукти крадуть вашу красу, пришвидшуючи старіння після 40 років

Їжа, приготована у фритюрі

Фритюрна їжа часто містить велику кількість трансжирів. Трансжири, у свою чергу, збільшують рівень "нездорового" холестерину (LDL) та знижують рівень "здорового" холестерину (HDL) в організмі.

Високий рівень трансжирів пов'язаний зі збільшеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, діабету та запальних процесів, які сприяють старінню.

Приготування їжі у фритюрі може спричинити утворення шкідливих сполук, таких як кінцеві продукти глікації (AGE) та ацриламід. AGE вважаються одними з основних факторів, що сприяють старінню та розвитку хронічних захворювань.

Ацриламід, який утворюється при приготуванні харчових продуктів з високим вмістом крохмалю, був класифікований як можливий канцероген для людини.

Перероблене м'ясо

Перероблене м'ясо часто містить додаткові речовини, такі як нітрати та нітрити, які використовуються як консерванти та забарвлювачі. Під час перетравлення ці речовини можуть перетворюватися в небезпечні сполуки, такі як нітрозаміни, які відомі своїми потенційно канцерогенними властивостями для людини.

Вони можуть сприяти утворенню оксидативного стресу (процес пошкодження і загибелі клітин тіла людини в результаті окислення) та запускати запальні процеси, що може призводити до прискореного старіння організму.

Перероблене м'ясо, зокрема червоне, часто містить значну кількість насичених жирів. Ці жири пов'язані зі збільшеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння та інших хронічних захворювань.

Алкоголь

Вживання алкоголю сприяє утворенню вільних радикалів в організмі, що викликає оксидативний стрес. Вільні радикали є нестабільними молекулами, які можуть пошкоджувати клітини та їх структури, включаючи ДНК, білки та ліпіди.

Це може призводити до прискореного старіння шкіри, появи зморшок, втрати еластичності та інших ознак старіння.

Також алкоголь має шкідливий вплив на різні органи та системи організму, що може сприяти старінню. Наприклад, вживання алкоголю може призвести до пошкодження печінки, нирок, серця та нервової системи. Це прискорює старіння цих органів.

Вживання алкоголю пришвидшує старіння (фото: freepik)

Випічка

Випічка, яка містить велику кількість цукру, може сприяти процесу глікації. Глікація відбувається, коли молекули цукру зв'язуються з білками та іншими молекулами без участі ферментів.

Це призводить до утворення продуктів глікації, які можуть пошкоджувати білки, ліпіди та нуклеїнові кислоти. Глікація може призвести до змін в структурі та функціонуванні білків, сприяючи старінню тканин і органів.

Також, випічка, яка містить велику кількість простих вуглеводів, може мати високий глікемічний індекс, це означає, що вона швидко підвищує рівень цукру в крові.

Такий процес може сприяти виникненню глюкозо-інсулінового дисбалансу, що може призвести до запалення, резистентності до інсуліну та пошкодження клітин.

Які продукти варто збільшити в раціоні

Щоб уповільнити процес старіння, рекомендується збалансована і різноманітна дієта, яка включає ряд корисних продуктів.

Фрукти та овочі

Вони багаті на антиоксиданти, включаючи вітаміни С і Е, які допомагають захищати клітини від пошкоджень вільними радикалами.

Здорові жири

Включайте в раціон продукти, багаті на ненасичені жири, такі як оливкова олія, авокадо, горіхи та насіння. Вони допомагають підтримувати здоров'я шкіри, зменшують запалення та сприяють нормальному функціонуванню організму.

Білкові продукти

Організму потрібні достатні кількості білків для "ремонту" і побудови тканин. Оберіть харчові джерела білка, такі як риба, курятина, яйця, квасоля, соя та молочні продукти.

Здорові вуглеводи

Вибирайте комплексні вуглеводи, які містяться в цілозернових продуктах, овочах, фруктах та бобових. Вони забезпечують довготривалу енергію, вміст вітамінів та мінералів, а також сприяють нормальному функціонуванню організму.

"Загалом, уповільнення процесу старіння потребує свідомого підходу до харчування та здорового способу життя, включаючи фізичну активність та сон. Правильне харчування є одним з ключових факторів для збереження краси та здоров'я у будь-якому віку", - резюмувала лікарка.