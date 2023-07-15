Эти продукты воруют вашу красоту, ускоряя старение после 40 лет

Еда, приготовленная во фритюре

Фритюрная пища часто содержит множество трансжиров. Трансжиры, в свою очередь, повышают уровень "нездорового" холестерина (LDL) и снижают уровень "здорового" холестерина (HDL) в организме.

Высокий уровень трансжиров связан с увеличенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и воспалительных процессов, способствующих старению.

Приготовление пищи во фритюре может привести к образованию вредных соединений, таких как конечные продукты гликации (AGE) и ацриламид. AGE считаются одними из основных факторов, способствующих старению и развитию хронических заболеваний.

Ацриламид, образующийся при приготовлении пищевых продуктов с высоким содержанием крахмала, был классифицирован как возможный канцероген для человека.

Переработанное мясо

Переработанное мясо часто содержит дополнительные вещества, такие как нитраты и нитриты, используемые в качестве консервантов и красителей. При переваривании эти вещества могут превращаться в опасные соединения, такие как нитрозамины, известные своими потенциально канцерогенными свойствами для человека.

Они могут способствовать образованию оксидативного стресса (процесс повреждения и гибели клеток тела человека в результате окисления) и запускать воспалительные процессы, что может привести к ускоренному старению организма.

Переработанное мясо, особенно красное, часто содержит значительное количество насыщенных жиров. Эти жиры связаны с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других хронических заболеваний.

Алкоголь

Употребление алкоголя способствует образованию свободных радикалов в организме, что вызывает оксидативный стресс. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки и их структуры, включая ДНК, белки и липиды.

Это может приводить к ускоренному старению кожи, появлению морщин, потере эластичности и другим признакам старения.

Также алкоголь оказывает вредное влияние на разные органы и системы организма, что может способствовать старению. К примеру, употребление алкоголя может привести к повреждению печени, почек, сердца и нервной системы. Это ускоряет старение этих органов.

Употребление алкоголя ускоряет старение (фото: freepik)

Выпечка

Выпечка, содержащая большое количество сахара, может способствовать процессу гликации. Гликация происходит, когда молекулы сахара связываются с белками и другими молекулами без ферментов.

Это приводит к образованию гликационных продуктов, которые могут повреждать белки, липиды и нуклеиновые кислоты. Гликация может привести к изменениям в структуре и функционировании белков, способствуя старению тканей и органов.

Также выпечка, содержащая большое количество простых углеводов, может иметь высокий гликемический индекс, это означает, что она быстро повышает уровень сахара в крови.

Такой процесс может способствовать возникновению глюкозоинсулинового дисбаланса, что может привести к воспалению, резистентности к инсулину и повреждению клеток.

Какие продукты следует увеличить в рационе

Чтобы замедлить процесс старения, рекомендуется сбалансированная и разнообразная диета, включающая ряд полезных продуктов.

Фрукты и овощи

Они богаты антиоксидантами, включая витамины С и Е, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.

Здоровые жиры

Включайте в рацион продукты, богатые ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло, авокадо, орехи и семена. Они помогают поддерживать здоровье кожи, уменьшают воспаление и способствуют нормальному функционированию организма.

Белковые продукты

Организму требуется достаточное количество белков для "ремонта" и построения тканей. Выберите пищевые источники белка, такие как рыба, курица, яйца, фасоль, соя и молочные продукты.

Здоровые углеводы

Выбирайте комплексные углеводы, содержащиеся в цельозерновых продуктах, овощах, фруктах и бобовых. Они обеспечивают длительную энергию, содержание витаминов и минералов, а также способствуют нормальному функционированию организма.

"В целом, замедление процесса старения требует сознательного подхода к питанию и здоровому образу жизни, включая физическую активность и сон. Правильное питание является одним из ключевых факторов для сохранения красоты и здоровья в любом возрасте", - резюмировала врач.