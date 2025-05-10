Збережете чимало грошей: 8 способів зекономити воду при поливі городу

Втомилися від щоденного поливу та високих рахунків за воду? Тоді читайте, як, завдяки правильним методам, зробити так, щоб більша частина вологи потрапляла до коренів, а не випаровувалася з поверхні.

Поливайте в правильний час

Найкращий час для поливу - рано вранці або ввечері, коли випаровування мінімальне. Це дозволяє воді краще проникати в ґрунт і досягати глибоких коренів. У разі верхнього поливу ранок кращий, оскільки сонце допомагає підсушити листя й запобігає грибковим хворобам. Якщо вас немає вдома у зручний час, встановіть таймер для автоматичного поливу.

Збирайте дощову воду

Щороку на дах падають тисячі літрів дощової води - і її легко зібрати. Встановіть бочку під водостік і використовуйте зібрану вологу для поливу. Якщо однієї місткості недостатньо, можна з'єднати кілька. Щоб уникнути потрапляння сміття й комах, накрийте бочку сіткою.

Використовуйте мульчу

Мульча зменшує випаровування з поверхні ґрунту й зберігає вологу біля коренів. Вона також перешкоджає росту бур’янів, які забирають воду в культурних рослин. Для цього підійдуть солома, тріска, хвоя або декоративні матеріали. Насипайте шар не менше 5 см - це значно зменшить втрати води.

Встановіть крапельний полив

Крапельна система доставляє воду безпосередньо до коріння, знижуючи втрати через випаровування. Такий полив не зволожує листя, тож зменшується ризик грибкових захворювань. Це найефективніший спосіб для зрошення, коли йдеться про економію. Оберіть крапельну стрічку або трубку з отворами - це просто й доступно.

Влітку полив городу може коштувати чималих грошей, які можна зекономити (фото: Freepik.com)

Не стрижіть газон занадто низько

Чим вища трава, тим глибше її коріння і менше потреба у частому поливі. Залишайте газон трохи вищим - це зменшить випаровування й збереже вологу в ґрунті. Важливо також стригти гострим ножем, щоб не пошкоджувати траву. Здорова трава краще використовує воду і легше переживає посуху.

Збагачуйте ґрунт органікою

Органічні домішки, як-от компост чи торф, покращують здатність ґрунту утримувати воду. Вони підвищують вологомісткість навіть у піщаному чи глинистому ґрунті. Ідеальний вміст органіки- близько 5%. Додавайте перегній, листову землю або кокосове волокно - це доступно і корисно.

Обирайте засухостійкі рослини

Замініть вологолюбні рослини на ті, що потребують мінімум води. Часто це види з товстими, сріблястими або колючими листками. Такі рослини добре почуваються навіть без частого поливу. У садових центрах є великий вибір декоративних та харчових культур із низькою потребою у волозі.

Групуйте рослини за потребами у волозі

Садіть поруч ті рослини, що мають схожі потреби у воді. Це дозволяє поливати ефективно, не витрачаючи зайвої вологи. Наприклад, грядку з редисом поливають частіше, ніж клумбу з лавандою. Такий підхід економить і воду, і ваш час.