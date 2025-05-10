Сохраните немало денег: 8 способов сэкономить воду при поливе огорода

Устали от ежедневного полива и высоких счетов за воду? Тогда читайте, как, благодаря правильным методам, сделать так, чтобы большая часть влаги попадала к корням, а не испарялась с поверхности.

Поливайте в правильное время

Лучшее время для полива - ранним утром или вечером, когда испарение минимально. Это позволяет воде лучше проникать в почву и достигать глубоких корней. В случае верхнего полива утро лучше, поскольку солнце помогает подсушить листья и предотвращает грибковые болезни. Если вас нет дома в удобное время, установите таймер для автоматического полива.

Собирайте дождевую воду

Каждый год на крышу падают тысячи литров дождевой воды - и ее легко собрать. Установите бочку под водосток и используйте собранную влагу для полива. Если одной емкости недостаточно, можно соединить несколько. Чтобы избежать попадания мусора и насекомых, накройте бочку сеткой.

Используйте мульчу

Мульча уменьшает испарение с поверхности почвы и сохраняет влагу у корней. Она также препятствует росту сорняков, которые забирают воду у культурных растений. Для этого подойдут солома, щепа, хвоя или декоративные материалы. Насыпайте слой не менее 5 см - это значительно уменьшит потери воды.

Установите капельный полив

Капельная система доставляет воду непосредственно к корням, снижая потери из-за испарения. Такой полив не увлажняет листья, поэтому уменьшается риск грибковых заболеваний. Это самый эффективный способ для орошения, когда речь идет об экономии. Выберите капельную ленту или трубку с отверстиями - это просто и доступно.

Летом полив огорода может стоить немалых денег, которые можно сэкономить (фото: Freepik.com)

Не стригите газон слишком низко

Чем выше трава, тем глубже ее корни и меньше потребность в частом поливе. Оставляйте газон немного выше - это уменьшит испарение и сохранит влагу в почве. Важно также стричь острым ножом, чтобы не повреждать траву. Здоровая трава лучше использует воду и легче переживает засуху.

Обогащайте почву органикой

Органические добавки, такие как компост или торф, улучшают способность почвы удерживать воду. Они повышают влагоемкость даже в песчаной или глинистой почве. Идеальное содержание органики - около 5%. Добавляйте перегной, листовую землю или кокосовое волокно - это доступно и полезно.

Выбирайте засухоустойчивые растения

Замените влаголюбивые растения на те, что требуют минимум воды. Часто это виды с толстыми, серебристыми или колючими листьями. Такие растения хорошо чувствуют себя даже без частого полива. В садовых центрах есть большой выбор декоративных и пищевых культур с низкой потребностью во влаге.

Группируйте растения по потребностям во влаге

Сажайте рядом те растения, которые имеют схожие потребности в воде. Это позволяет поливать эффективно, не тратя лишней влаги. Например, грядку с редисом поливают чаще, чем клумбу с лавандой. Такой подход экономит и воду, и ваше время.