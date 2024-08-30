Зберегти продукти під час відключень: як зробити зробити міні-холодильник з сумки власноруч

Як зробити сумку-холодильник вдома

Для цього способу не потрібно експериментувати з під'єднанням дротів та акумуляторів чи батарейок. Проте, хоча цей "холодильник" не генеруватиме холод самостійно, низьку температуру продуктів він все ж утримуватиме.

До того ж ця сумка допоможе зберегти продукти свіжими на пікніку. Такий ефект досягається завдяки спіненому утеплювачу з фольгою, яким обшивають або обклеюють сумку всередині. Також тримають температуру домашні акумулятори холоду, зроблені з пляшок.

Що потрібно для сумки-холодильника

Щоб зробити містку сумку-холодильник, яка триматиме температуру, підготуйте наступні речі:

сумка - її необхідно обирати не лише містку, а й зі щільного матеріалу, як-от поліестер або бавовна, на застібці-блискавці;

- її необхідно обирати не лише містку, а й зі щільного матеріалу, як-от поліестер або бавовна, на застібці-блискавці; пластикові пляшки - з них будуть робитися акумулятори холоду, тож кількість і розмір слід визначати за розміром сумки, але чим більше - тим краще;

- з них будуть робитися акумулятори холоду, тож кількість і розмір слід визначати за розміром сумки, але чим більше - тим краще; термометр - допоможе чітко визначати і корегувати температуру, додаючи "акумуляторів" холоду;

- допоможе чітко визначати і корегувати температуру, додаючи "акумуляторів" холоду; сіль - необхідна для "акумуляторів", на 1 літрову пляшку потрібно 6 ст. л. солі;

- необхідна для "акумуляторів", на 1 літрову пляшку потрібно 6 ст. л. солі; вода - щоб заповнити пляшки;

- щоб заповнити пляшки; утеплювач - має бути не менше 5 мм завтовшки, покритий з одного боку фольгою;

- має бути не менше 5 мм завтовшки, покритий з одного боку фольгою; скотч - для скріплення утеплювача;

- для скріплення утеплювача; двосторонній скотч - для скріплення сумки та утеплювача;

- для скріплення сумки та утеплювача; фольга - для зовнішньої обгортки "холодильника";

- для зовнішньої обгортки "холодильника"; морозилка - розбирати та купувати її не потрібно, вона необхідна лише для заморозки "акумуляторів" холоду.

Крім цього, якщо "холодильник" не планується переносити, можна використати ящик або пластиковий контейнер, переконавшись, що кришка щільно прилягає до бічних сторін.

Як робити холодильник з сумки

Зробіть з утеплювача викрійку для внутрішньої частини сумки-холодильника. Викрійка має бути цільною, відповідно до конструкції сумки, проте на 5-7 мм менше за розміри сумки - інакше вона не поміститься всередину.

Якщо сумка пласка, викрійка буде прямокутною за формою. Якщо сумка має чотири боки і "кришку", або ж використовується ящик чи контейнер, форма викрійки нагадуватиме хрест. Один бік "хреста" буде довшим - під кришку.

Як зазначають, збирати конструкцію потрібно так, щоб фольга була верхнім шаром. Надійно скріпіть викрійку скотчем з зовнішнього та внутрішнього боку, склеївши всі кутки.

Обережно помістіть викрійку в сумку чи ящик. Щоб утеплювач не пропускав тепло, він має бути прикріпленим до боків сумки чи контейнеру. Цього можна досягти, якщо використати двосторонній скотч.

Продукти, які зберігатимуться в такому холодильнику, мають бути в контейнерах або в харчовій плівці. Також їх можна загорнути в алюмінієву фольгу, яка сприяє збереженню температури.

Фольга допоможе зберегти холод (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб сумка чи контейнер краще тримали холод, зовнішню частину "холодильника" також рекомендують покрити фольгою.

Як робити акумулятори холоду

Пляшки з замороженою водою утримують холод в сумці (ілюстративне фото: Freepik)

"Акумулятори" холоду - дуже простий виріб. Адже для цього лише потрібно залити воду з сіллю в пляшки та заморозити рідину.

За розміром акумулятори можна зробити різні - використовуючи пляшку від 0,5 літрів. Втім лід в формі невеликого об'єму розтане швидше.

Щоб зробити "акумулятори холоду" з пляшок, насипте в порожні пляшки сіль, щоб її шар був завтовшки 2 см. Вкрай важливо не перевищувати цей показник.

Потім залийте пляшку водою, на 9/10 частин, щільно закрутіть кришку та збовтайте суміш до розчинення солі. Після цього помістіть пляшки на 12 годин в морозилку.

Такі "акумулятори" необхідно помістити в сумку-холодильник для підтримання температури, разом з термометром. Важливо пам'ятати, що найкраще зберігаються вже охолоджені продукти.