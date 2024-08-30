Зберегти продукти під час відключень: як зробити зробити міні-холодильник з сумки власноруч

Сумку-холодильник, яка допоможе зберегти продукти холодними протягом декількох годин, можна зробити власноруч навіть зі старої цупкої сумки. А підтримувати низьку температуру допоможуть акумулятори холоду, створити які зовсім просто.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блог MOYO.
Для цього способу не потрібно експериментувати з під'єднанням дротів та акумуляторів чи батарейок. Проте, хоча цей "холодильник" не генеруватиме холод самостійно, низьку температуру продуктів він все ж утримуватиме.
До того ж ця сумка допоможе зберегти продукти свіжими на пікніку. Такий ефект досягається завдяки спіненому утеплювачу з фольгою, яким обшивають або обклеюють сумку всередині. Також тримають температуру домашні акумулятори холоду, зроблені з пляшок.
Що потрібно для сумки-холодильника
Щоб зробити містку сумку-холодильник, яка триматиме температуру, підготуйте наступні речі:
Крім цього, якщо "холодильник" не планується переносити, можна використати ящик або пластиковий контейнер, переконавшись, що кришка щільно прилягає до бічних сторін.
Як робити холодильник з сумки
Зробіть з утеплювача викрійку для внутрішньої частини сумки-холодильника. Викрійка має бути цільною, відповідно до конструкції сумки, проте на 5-7 мм менше за розміри сумки - інакше вона не поміститься всередину.
Якщо сумка пласка, викрійка буде прямокутною за формою. Якщо сумка має чотири боки і "кришку", або ж використовується ящик чи контейнер, форма викрійки нагадуватиме хрест. Один бік "хреста" буде довшим - під кришку.
Як зазначають, збирати конструкцію потрібно так, щоб фольга була верхнім шаром. Надійно скріпіть викрійку скотчем з зовнішнього та внутрішнього боку, склеївши всі кутки.
Обережно помістіть викрійку в сумку чи ящик. Щоб утеплювач не пропускав тепло, він має бути прикріпленим до боків сумки чи контейнеру. Цього можна досягти, якщо використати двосторонній скотч.
Продукти, які зберігатимуться в такому холодильнику, мають бути в контейнерах або в харчовій плівці. Також їх можна загорнути в алюмінієву фольгу, яка сприяє збереженню температури.
Фольга допоможе зберегти холод (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб сумка чи контейнер краще тримали холод, зовнішню частину "холодильника" також рекомендують покрити фольгою.
Як робити акумулятори холоду
Пляшки з замороженою водою утримують холод в сумці (ілюстративне фото: Freepik)
"Акумулятори" холоду - дуже простий виріб. Адже для цього лише потрібно залити воду з сіллю в пляшки та заморозити рідину.
За розміром акумулятори можна зробити різні - використовуючи пляшку від 0,5 літрів. Втім лід в формі невеликого об'єму розтане швидше.
Щоб зробити "акумулятори холоду" з пляшок, насипте в порожні пляшки сіль, щоб її шар був завтовшки 2 см. Вкрай важливо не перевищувати цей показник.
Потім залийте пляшку водою, на 9/10 частин, щільно закрутіть кришку та збовтайте суміш до розчинення солі. Після цього помістіть пляшки на 12 годин в морозилку.
Такі "акумулятори" необхідно помістити в сумку-холодильник для підтримання температури, разом з термометром. Важливо пам'ятати, що найкраще зберігаються вже охолоджені продукти.
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