Сохранить продукты при отключениях: как сделать сделать мини-холодильник из сумки своими руками

Сумку-холодильник, которая поможет сохранить продукты холодными в течение нескольких часов, можно сделать собственноручно даже из старой плотной сумки. Поддерживать низкую температуру помогут аккумуляторы холода, создать которые совсем просто.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проtкт Styler) со ссылкой на блог MOYO
Для этого не нужно экспериментировать с подключением проводов и аккумуляторов или батареек. Однако, хотя этот холодильник не будет генерировать холод самостоятельно, низкую температуру продуктов он все же будет удерживать.
К тому же эта сумка поможет сберечь продукты свежими на пикнике. Такой эффект достигается благодаря вспененному утеплителю с фольгой, которым обшивают или обклеивают сумку внутри. Также держат температуру домашние аккумуляторы холода, сделанные из бутылок.
Что нужно для сумки-холодильника
Чтобы сделать вместительную сумку-холодильник, которая будет держать температуру, подготовьте следующие вещи:
Помимо этого, если холодильник не планируется переносить, можно использовать ящик или пластиковый контейнер, убедившись, что крышка плотно прилегает к боковым сторонам.
Как делать холодильник из сумки
Сделайте из утеплителя выкройку для внутренней части сумки-холодильника. Выкройка должна быть цельной, согласно конструкции сумки, однако на 5-7 мм меньше размеров сумки - иначе она не поместится внутрь.
Если сумка плоская, выкройка будет прямоугольной по форме. Если сумка имеет четыре стороны и "крышку", или используется ящик, или контейнер, форма выкройки будет напоминать крест. Одна сторона "креста" будет длиннее - под крышку.
Как отмечают, собирать конструкцию нужно так, чтобы фольга была верхним слоем. Надежно скрепите выкройку скотчем с наружной и внутренней стороны, склеив все уголки.
Осторожно поместите выкройку в сумку или в ящик. Чтобы утеплитель не пропускал тепло, он должен быть прикреплен к бокам сумки или контейнера. Этого можно добиться, если использовать двухсторонний скотч.
Продукты, хранящиеся в холодильнике, должны быть в контейнерах или в пищевой пленке. Также их можно завернуть в алюминиевую фольгу, которая способствует сохранению температуры.
Фольга поможет сохранить холод (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы сумка или контейнер лучше держали холод, наружную часть холодильника также рекомендуют покрыть фольгой.
Как делать аккумуляторы холода
Бутылки с замороженной водой удерживают холод в сумке (иллюстративное фото: Freepik)
"Аккумуляторы" холода - очень простое изделие. Ведь для этого нужно залить воду з солью в бутылки и заморозить жидкость.
По размеру аккумуляторы можно сделать разные - используя бутылку от 0,5 литров. Впрочем, лед в форме небольшого объема растает быстрее.
Чтобы сделать аккумуляторы холода из бутылок, насыпьте в пустые бутылки соль, чтобы ее слой был толщиной 2 см. Крайне важно не превышать этот показатель.
Затем залейте бутылку водой на 9/10 частей, плотно закрутите крышку и взболтайте смесь до растворения соли. После этого поместите бутылки на 12 часов в морозилку.
Такие "аккумуляторы" необходимо поместить в сумку-холодильник для поддержания температуры вместе с термометром. Важно помнить, что лучше хранятся уже охлажденные продукты.
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