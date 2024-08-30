Сохранить продукты при отключениях: как сделать сделать мини-холодильник из сумки своими руками

Как сделать сумку-холодильник дома

Для этого не нужно экспериментировать с подключением проводов и аккумуляторов или батареек. Однако, хотя этот холодильник не будет генерировать холод самостоятельно, низкую температуру продуктов он все же будет удерживать.

К тому же эта сумка поможет сберечь продукты свежими на пикнике. Такой эффект достигается благодаря вспененному утеплителю с фольгой, которым обшивают или обклеивают сумку внутри. Также держат температуру домашние аккумуляторы холода, сделанные из бутылок.

Что нужно для сумки-холодильника

Чтобы сделать вместительную сумку-холодильник, которая будет держать температуру, подготовьте следующие вещи:

сумка - ее необходимо выбирать не только вместительную, но и из плотного материала, например полиэстер или хлопок, на застежке-молнии;

- ее необходимо выбирать не только вместительную, но и из плотного материала, например полиэстер или хлопок, на застежке-молнии; пластиковые бутылки - из них будут делаться аккумуляторы холода, поэтому количество и размер следует определять по размеру сумки, но чем больше - тем лучше;

- из них будут делаться аккумуляторы холода, поэтому количество и размер следует определять по размеру сумки, но чем больше - тем лучше; термометр - поможет четко определять и корректировать температуру, добавляя "аккумуляторы" холода;

- поможет четко определять и корректировать температуру, добавляя "аккумуляторы" холода; соль - необходима для "аккумуляторов", на 1 литровую бутылку нужно 6 ст. л. соли;

- необходима для "аккумуляторов", на 1 литровую бутылку нужно 6 ст. л. соли; вода - чтобы заполнить бутылки;

- чтобы заполнить бутылки; утеплитель - должен быть не менее 5 мм толщиной, покрытый с одной стороны фольгой;

- должен быть не менее 5 мм толщиной, покрытый с одной стороны фольгой; скотч - для скрепления утеплителя;

- для скрепления утеплителя; двусторонний скотч - для скрепления сумки и утеплителя;

- для скрепления сумки и утеплителя; фольга - для наружной обертки "холодильника";

- для наружной обертки "холодильника"; морозилка - разбирать и покупать ее не нужно, она необходима только для заморозки "аккумуляторов" холода.

Помимо этого, если холодильник не планируется переносить, можно использовать ящик или пластиковый контейнер, убедившись, что крышка плотно прилегает к боковым сторонам.

Как делать холодильник из сумки

Сделайте из утеплителя выкройку для внутренней части сумки-холодильника. Выкройка должна быть цельной, согласно конструкции сумки, однако на 5-7 мм меньше размеров сумки - иначе она не поместится внутрь.

Если сумка плоская, выкройка будет прямоугольной по форме. Если сумка имеет четыре стороны и "крышку", или используется ящик, или контейнер, форма выкройки будет напоминать крест. Одна сторона "креста" будет длиннее - под крышку.

Как отмечают, собирать конструкцию нужно так, чтобы фольга была верхним слоем. Надежно скрепите выкройку скотчем с наружной и внутренней стороны, склеив все уголки.

Осторожно поместите выкройку в сумку или в ящик. Чтобы утеплитель не пропускал тепло, он должен быть прикреплен к бокам сумки или контейнера. Этого можно добиться, если использовать двухсторонний скотч.

Продукты, хранящиеся в холодильнике, должны быть в контейнерах или в пищевой пленке. Также их можно завернуть в алюминиевую фольгу, которая способствует сохранению температуры.

Фольга поможет сохранить холод (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы сумка или контейнер лучше держали холод, наружную часть холодильника также рекомендуют покрыть фольгой.

Как делать аккумуляторы холода

Бутылки с замороженной водой удерживают холод в сумке (иллюстративное фото: Freepik)

"Аккумуляторы" холода - очень простое изделие. Ведь для этого нужно залить воду з солью в бутылки и заморозить жидкость.

По размеру аккумуляторы можно сделать разные - используя бутылку от 0,5 литров. Впрочем, лед в форме небольшого объема растает быстрее.

Чтобы сделать аккумуляторы холода из бутылок, насыпьте в пустые бутылки соль, чтобы ее слой был толщиной 2 см. Крайне важно не превышать этот показатель.

Затем залейте бутылку водой на 9/10 частей, плотно закрутите крышку и взболтайте смесь до растворения соли. После этого поместите бутылки на 12 часов в морозилку.

Такие "аккумуляторы" необходимо поместить в сумку-холодильник для поддержания температуры вместе с термометром. Важно помнить, что лучше хранятся уже охлажденные продукты.