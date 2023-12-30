Зазирніть у ці очі: як виглядають Січеславські десантники, які стоять на стражі незалежності

Обличчя захисників України

"На фото один з непростих відрізків фронту. Мінімальна відстань до ворога - сягає 90 метрів. Січеславські десантники не дивлячись на складну ситуацію, погодні умови, постійні обстріли та спроби ворога прорватися, міцно тримають свої позиції, завдаючи окупанту нищівних втрат", - йдеться у дописі.

Українські військові (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

В описі до світлин також йдеться про те, що чоловіки, які раніше не були військовими, нині стали гордістю нації. У минулому вони працювали зовсім не на фронті.

"Вони молоді, завзяті та вмотивовані. Колишні фермери, будівельники, механіки тощо, а сьогодні – еліта українського війська та гордість нації!" - додали представники бригади.

Захисники нашої країни (фото: facebook.com/dshv25opdbr)

Окрім цього, представники бригади розповіли, про що говорять десантники. Військові точно знають, за що борються.

"Ми тут за своє, за родини, за домівку, за свободу та незалежність", - кажуть десантники. І щоб не намагався зробити ворог, йому не вдасться просунутися ні на метр - український десант не перемогти! Разом до Перемоги! ДШВ - Завжди Перші! Слава Україні!", - резюмується у дописі.

Січеславські десантники (фото: facebook.com/dshv25opdbr)