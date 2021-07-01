Зажги лето в столице: ТОП-10 событий в Киеве под открытым небом

Лето в Киеве в самом разгаре, поэтому особой популярностью пользуется отдых на открытых площадках. Поскольку карантинные ограничения сейчас минимальны, это позволяет зажигать и отрываться по полной.
На каких музыкальные ивентах на свежем воздухе можно будет в полной мере насладиться летом? Мы собрали ТОП лучших в этой статье.
Настя Каменских с абсолютно новой музыкальной программой на новой киевской локации. У Насти теперь – не только свежие песни, но и невиданно горячий испанский образ.
Меланхолично-лиричная София Швагер очарует и умиротворит каждого фолк-звучанием своего проекта. Ведь ее гитарная акустика у многих ассоциируется с городской медитацией.
Tvorchi – подающий большие надежды украинский электронный тандем, который стал самым громким и ярким открытием прошлого года. Их трек "Bonfire" целый год возглавлял топ-чарты украинской музыкальной платформы Deezer.
Этот артист во всем мире считается отцом техно. И с завидной успешностью Bodzin продолжает подтверждать свой статус. Оказаться на его концерте на экваторе лета на самой роскошной локации в Киеве – значить побывать в эпицентре мировой танцевальной музыки. Тем более что музыкант сыграет не один, а в компании жены Luna Semara.
Made With Love And Rhythm, по многочисленным просьбам, снова прозвучит в Киеве вживую! Ведь все хотят побывать на главном музыкально-танцевальном событии в Украине.
Osocor Residence не сбавляет обороты и привозит в Киев одну за другой звезду мирового масштаба. В августе вы сможете услышать там легендарного COOLIO, хит которого Gangsta's Paradise уже на протяжении 25-ти лет попадает в чарты. Этот репер завоевал все, что можно (миллионы проданных пластинок, "Грэмми", American Music Award и т. д.), но сохранил свою трушность.
Всемирно известный неаполитанский композитор и звезда неоклассики Италии, а также автор саундтрека к культовому "Молодому Папе» даст необыкновенный концерт в Киеве. В его сопровождении выступят украинские музыканты – скрипач Тарас Яропуд и виолончелист Юрий Погорецкий.
18-19 июня только отгремели тулумские "Белые ночи". А мы уже с предвкушением ждем детали августовского действа. Уже известно, что на следующем ивенте гости с головой окунутся в африканскую культуру и мифы. Это будет по-настоящему артовый фестиваль в лучших традициях жанра с необыкновенным оформлением, который охватит более 15 направлений электронной музыки
Самый интересный электронный дуэт в мире наконец-то в Киеве. Австрийцы Анна Мюллер и Пауль Валльнер со своим альбомом ROCCO триумфально объездили весь мир, завоевывая публику на Burning Man, Fuji Rock Japan, Sonar в Барселоне, Clockenflap в Гонконге и т. д. Теперь гипнотичная музыка Her Voice over Boys зазвучит и на ЮБК.
Эта культовая альтернативная группа празднует свое 27-летие. История TEQUILAJAZZZ была непростой: музыканты переживали не одно расставание. Но к нашему счастью, воссоединились снова – не пропустите пляжный концерт любимой группы Бориса Гребенщикова.
Ранее мы писали, что во Франция провели первый концерт-эксперимент. Зрители не соблюдали дистанцию, но были в масках.