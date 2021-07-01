Зажги лето в столице: ТОП-10 событий в Киеве под открытым небом

NK – 1 июля

Настя Каменских с абсолютно новой музыкальной программой на новой киевской локации. У Насти теперь – не только свежие песни, но и невиданно горячий испанский образ.

Где: Cuba Camp (Труханов остров, ул. Трухановская).

Cuba Camp (Труханов остров, ул. Трухановская). Цена: от 1000 грн.

sophistication. на балконе Mezzanine – 2 июля

Меланхолично-лиричная София Швагер очарует и умиротворит каждого фолк-звучанием своего проекта. Ведь ее гитарная акустика у многих ассоциируется с городской медитацией.

Где: Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31).

Mezzanine (ул. Нижнеюрковская, 31). Цена: 200-250 грн.

Tvorchi на Всі. Свої – 3 июля

Tvorchi – подающий большие надежды украинский электронный тандем, который стал самым громким и ярким открытием прошлого года. Их трек "Bonfire" целый год возглавлял топ-чарты украинской музыкальной платформы Deezer.

Где: Терраса Всі. Свої (ул. Десятинная, 12).

Терраса Всі. Свої (ул. Десятинная, 12). Цена: 550 грн.

Stephan Bodzin – 16 июля

Этот артист во всем мире считается отцом техно. И с завидной успешностью Bodzin продолжает подтверждать свой статус. Оказаться на его концерте на экваторе лета на самой роскошной локации в Киеве – значить побывать в эпицентре мировой танцевальной музыки. Тем более что музыкант сыграет не один, а в компании жены Luna Semara.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Osocor Residence (ул. Виноградная, 2). Цена: от 999 гривен.

MONATIK – 31 июля

Made With Love And Rhythm, по многочисленным просьбам, снова прозвучит в Киеве вживую! Ведь все хотят побывать на главном музыкально-танцевальном событии в Украине.

Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А).

КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16А). Цена: от 699 грн.

COOLIO – 11 августа

Osocor Residence не сбавляет обороты и привозит в Киев одну за другой звезду мирового масштаба. В августе вы сможете услышать там легендарного COOLIO, хит которого Gangsta's Paradise уже на протяжении 25-ти лет попадает в чарты. Этот репер завоевал все, что можно (миллионы проданных пластинок, "Грэмми", American Music Award и т. д.), но сохранил свою трушность.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2).

Osocor Residence (ул. Виноградная, 2). Цена: от 840 грн.

Bruno Bavota в Ботаническом саду – 12 августа

Всемирно известный неаполитанский композитор и звезда неоклассики Италии, а также автор саундтрека к культовому "Молодому Папе» даст необыкновенный концерт в Киеве. В его сопровождении выступят украинские музыканты – скрипач Тарас Яропуд и виолончелист Юрий Погорецкий.

Где: Национальный ботанический сад им. Н. Гришко (ул. Тимирязевская, 1).

Национальный ботанический сад им. Н. Гришко (ул. Тимирязевская, 1). Цена: 350-550 грн.

White Nights Festival. Africa – 13-14 августа

18-19 июня только отгремели тулумские "Белые ночи". А мы уже с предвкушением ждем детали августовского действа. Уже известно, что на следующем ивенте гости с головой окунутся в африканскую культуру и мифы. Это будет по-настоящему артовый фестиваль в лучших традициях жанра с необыкновенным оформлением, который охватит более 15 направлений электронной музыки

Где: Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская, 1).

Арт-завод "Платформа" (ул. Беломорская, 1). Цена: 799-2300 грн.

HVOB live – 20 августа

Самый интересный электронный дуэт в мире наконец-то в Киеве. Австрийцы Анна Мюллер и Пауль Валльнер со своим альбомом ROCCO триумфально объездили весь мир, завоевывая публику на Burning Man, Fuji Rock Japan, Sonar в Барселоне, Clockenflap в Гонконге и т. д. Теперь гипнотичная музыка Her Voice over Boys зазвучит и на ЮБК.

Где: ЮБК (Труханов остров).

ЮБК (Труханов остров). Цена: от 890 грн.

TEQUILAJAZZZ – 26 августа

Эта культовая альтернативная группа празднует свое 27-летие. История TEQUILAJAZZZ была непростой: музыканты переживали не одно расставание. Но к нашему счастью, воссоединились снова – не пропустите пляжный концерт любимой группы Бориса Гребенщикова.