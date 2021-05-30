Без дистанции, но в масках: Франция провела первый концерт-эксперимент

В Париже (Франция) провели концерт-эксперимент. Тысячи людей в масках и с результатами теста на коронавирус собрались на концерт в рамках эксперимента в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает France24 .

На концерте на AccorHotels Arena в восточной части Парижа выступила французская рок-группа 1980-х годов Indochine и ди-джей Этьен де Креси.

Власти приняли меры, чтобы пяти тысячам людям в масках было безопасно танцевать вместе на открытой площадке закрытой концертной арены без социального дистанцирования.

Люди посетили шоу бесплатно, но должны были пройти три теста на коронавирус: два до и один после концерта.

Организаторы допускали к участию только людей в возрасте от 18 до 45 лет без каких-либо заболеваний.

Отметим, Франция запретила такие массовые музыкальные концерты с начала 2020 года из-за коронавируса.