Запали літо у столиці: ТОП-10 подій у Києві просто неба

NK - 1 липня

Настя Каменських з абсолютно новою музичною програмою на новій київській локації. У Насті тепер - не тільки свіжі пісні, а й небачено гарячий іспанський образ.

Де: Cuba Camp (Труханів острів, вул. Труханівська).

Cuba Camp (Труханів острів, вул. Труханівська). Ціна: від 1000 грн.

sophistication. на балконі Mezzanine - 2 липня

Меланхолійно-лірична Софія Швагер зачарує і умиротворить кожного фолк-звучанням свого проекту. Адже її гітарна акустика у багатьох асоціюється з міською медитацією.

Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31).

Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31). Ціна: 200-250 грн.

Tvorchi на Всі. Свої - 3 липня

Tvorchi - український електронний тандем, який став найгучнішим і яскравим відкриттям минулого року. Їх трек "Bonfire" цілий рік очолював топ-чарти української музичної платформи Deezer.

Де: Тераса Всі. Свої (вул. Десятинна, 12).

Тераса Всі. Свої (вул. Десятинна, 12). Ціна: 550 грн.

Stephan Bodzin - 16 липня

Цей артист у всьому світі вважається батьком техно. І з завидною успішністю Bodzin продовжує підтверджувати свій статус. Опинитися на його концерті на екваторі літа на найрозкішнішій локації в Києві - значить побувати в епіцентрі світової танцювальної музики. Тим більше що музикант зіграє не один, а в компанії дружини Luna Semara.

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Osocor Residence (вул. Виноградна, 2). Ціна: від 999 гривень.

MONATIK - 31 липня

Made With Love And Rhythm, на численні прохання, знову прозвучить в Києві наживо! Адже всі хочуть побувати на головній музично-танцювальній події в Україні.

Де: КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а).

КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а). Ціна: від 699 грн.

COOLIO - 11 серпня

Osocor Residence не зменшує обертів і привозить до Києва одну за одною зірку світового масштабу. В серпні ви зможете почути там легендарного COOLIO, хіт якого Gangsta's Paradise вже протягом 25-ти років потрапляє в чарти. Цей репер завоював все, що можна (мільйони проданих платівок, "Греммі", American Music Award і т. д.), але зберіг свою трушність.

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Osocor Residence (вул. Виноградна, 2). Ціна: від 840 грн.

Bruno Bavota в Ботанічному саду - 12 серпня

Всесвітньо відомий неаполітанський композитор і зірка неокласики Італії, а також автор саундтреку до культового "Молодого Папи" дасть незвичайний концерт у Києві. У його супроводі виступлять українські музиканти - скрипаль Тарас Яропуд та віолончеліст Юрій Погорецький.

Де: Національний ботанічний сад ім. М. Гришко (вул. Тімірязєвська, 1).

Національний ботанічний сад ім. М. Гришко (вул. Тімірязєвська, 1). Ціна: 350-550 грн.

White Nights Festival. Africa - 13-14 серпня

18-19 червня тільки відгриміли тулумські "Білі ночі". А ми вже з передчуттям чекаємо деталі серпневого дійства. Вже відомо, що на наступному івенті гості з головою поринуть в африканську культуру і міфи. Це буде по-справжньому артовий фестиваль в найкращих традиціях жанру з незвичайним оформленням, який охопить більше 15 напрямків електронної музики

Де: Арт-завод "Платформа " (вул. Біломорська, 1).

Арт-завод "Платформа " (вул. Біломорська, 1). Ціна: 799-2300 грн.

HVOB live - 20 серпня

Найцікавіший електронний дует у світі нарешті в Києві. Австрійці Анна Мюллер і Пауль Валльнер зі своїм альбомом ROCCO тріумфально об'їздили весь світ, завойовуючи публіку на Burning Man, Fuji Rock Japan, Sonar в Барселоні, Clockenflap в Гонконзі і т. д., тепер гіпнотична музика Her Voice over Boys зазвучить і на ЮБК.

Де: ЮБК (Труханів острів).

ЮБК (Труханів острів). Ціна: від 890 грн.

TEQUILAJAZZZ - 26 серпня

Ця культова альтернативна група святкує своє 27-річчя. Історія TEQUILAJAZZZ була непростою: музиканти переживали не одне розставання. Але на наше щастя, возз'єдналися знову - не пропустіть пляжний концерт улюбленої групи Бориса Гребенщикова.