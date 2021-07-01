Запали літо у столиці: ТОП-10 подій у Києві просто неба

Літо в Києві в самому розпалі, тому особливою популярністю користується відпочинок на відкритих майданчиках. Оскільки карантинні обмеження зараз мінімальні, це дозволяє запалювати і відриватися по повній.
На яких музичні івентах на свіжому повітрі можна буде повною мірою насолодитися влітку? Ми зібрали ТОП найкращих в цій статті.
Настя Каменських з абсолютно новою музичною програмою на новій київській локації. У Насті тепер - не тільки свіжі пісні, а й небачено гарячий іспанський образ.
Меланхолійно-лірична Софія Швагер зачарує і умиротворить кожного фолк-звучанням свого проекту. Адже її гітарна акустика у багатьох асоціюється з міською медитацією.
Tvorchi - український електронний тандем, який став найгучнішим і яскравим відкриттям минулого року. Їх трек "Bonfire" цілий рік очолював топ-чарти української музичної платформи Deezer.
Цей артист у всьому світі вважається батьком техно. І з завидною успішністю Bodzin продовжує підтверджувати свій статус. Опинитися на його концерті на екваторі літа на найрозкішнішій локації в Києві - значить побувати в епіцентрі світової танцювальної музики. Тим більше що музикант зіграє не один, а в компанії дружини Luna Semara.
Made With Love And Rhythm, на численні прохання, знову прозвучить в Києві наживо! Адже всі хочуть побувати на головній музично-танцювальній події в Україні.
Osocor Residence не зменшує обертів і привозить до Києва одну за одною зірку світового масштабу. В серпні ви зможете почути там легендарного COOLIO, хіт якого Gangsta's Paradise вже протягом 25-ти років потрапляє в чарти. Цей репер завоював все, що можна (мільйони проданих платівок, "Греммі", American Music Award і т. д.), але зберіг свою трушність.
Всесвітньо відомий неаполітанський композитор і зірка неокласики Італії, а також автор саундтреку до культового "Молодого Папи" дасть незвичайний концерт у Києві. У його супроводі виступлять українські музиканти - скрипаль Тарас Яропуд та віолончеліст Юрій Погорецький.
18-19 червня тільки відгриміли тулумські "Білі ночі". А ми вже з передчуттям чекаємо деталі серпневого дійства. Вже відомо, що на наступному івенті гості з головою поринуть в африканську культуру і міфи. Це буде по-справжньому артовий фестиваль в найкращих традиціях жанру з незвичайним оформленням, який охопить більше 15 напрямків електронної музики
Найцікавіший електронний дует у світі нарешті в Києві. Австрійці Анна Мюллер і Пауль Валльнер зі своїм альбомом ROCCO тріумфально об'їздили весь світ, завойовуючи публіку на Burning Man, Fuji Rock Japan, Sonar в Барселоні, Clockenflap в Гонконзі і т. д., тепер гіпнотична музика Her Voice over Boys зазвучить і на ЮБК.
Ця культова альтернативна група святкує своє 27-річчя. Історія TEQUILAJAZZZ була непростою: музиканти переживали не одне розставання. Але на наше щастя, возз'єдналися знову - не пропустіть пляжний концерт улюбленої групи Бориса Гребенщикова.
Раніше ми писали, що у Франції провели перший концерт-експеримент. Глядачі не дотримувалися дистанції, але були в масках.