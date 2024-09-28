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Зайва вага і сивина: який зараз вигляд має акторка, яка зіграла красуню Іветту в "Клоні"

Віра Фішер (фото: кадр з серіалу "Клон")
Автор: Іванна Пашкевич

Віра Фішер колись сяяла на екранах у бразильських серіалах "Родинні узи" і "Клон", що стали культовими на початку 2000-х.

Що ж сталося з актрисою після такого успіху? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Віра Фішер народилася у 1951 році в Бразилії в сім'ї німецьких іммігрантів. З ранніх років сіроока білявка вирізнялася з-поміж одноліток, і вже у 15 років почала свою кар'єру як модель.

У 1969 році Віра завоювала титул "Міс Бразилія", а до кінця 1970-х років почала зніматися в серіалах, стартувавши з ролей в еротичному жанрі. Пізніше вона уклала контракт із телекомпанією Globo, яка виробляла більшість популярних бразильських теленовел.

Українському глядачеві Фішер знайома насамперед за ролями Елени в серіалі "Сімейні узи" та Іветі в культовому "Клоні".

Віра Фішер (фото: Вікіпедія)

В її фільмографії налічується понад 30 ролей. У 2020 році акторка завершила співпрацю з Globo і зосередилася на театральних постановках.

Нині, у віці 71 років, Віра також сподівається на участь у проєктах стримінгових платформ, зазначаючи, що давно переросла формат "мильних опер" і прагне до цікавіших ролей.

З роками Віра, безумовно, змінилася - трохи набрала вагу, а у волоссі з'явилися сиві пасма (хоча вона їх частіше приховує). Однак її промениста усмішка залишилася незмінною. Фішер також заперечує чутки про проведення будь-яких косметичних процедур.

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

"Я хочу мати своє обличчя. Я театральна і драматична актриса, мені потрібна міміка, щоб обличчя "працювало". У мене немає бажання колоти ботокс і робити подібні речі", - зазначала зірка.

Актриса також славиться своїми відвертими інтерв'ю. Одного разу вона зізналася, що не відчуває дискомфорту через відсутність чоловіка у своєму житті і регулярно займається мастурбацією.

У Віри є єдиний син, а ось із романтичними стосунками їй не пощастило - ранній шлюб охолодив її інтерес до сімейного життя. Однак актриса не відчуває жалю з цього приводу.

Віра Фішер (фото: instagram.com/verafischeroficial)

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Для написання метаріалу були використані джерела: Instagram Віри Фішер та інформація про нього зі сторінки Wikipedia.

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