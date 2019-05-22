Займитесь нейробикой: Комаровский назвал полезные упражнения для мозга

Евгений Комаровский посоветовал тренировать мозг с помощью простых и увлекательных упражнений. Такая тренировка называется нейробикой, и призвана она "прокачивать" нейронные связи в человеческом мозге. Как рассказал известный педиатр в своем Instagram, американские ученые из Университета Виргинии выяснили: к 27 годам в работе мозга начинаются перебои, а к 37 существенно ухудшается память.

Доктор Комаровский, который ранее предупредил об опасных свойствах некоторых популярных препаратов, рекомендует заниматься нейробикой и детям, и родителям.

Так, он привел рассказ психолога и писательницы Надежды Железняк о четырех эффективных упражнениях для тренировки мозга.

Первое - нужно разрушать привычки.

"Попробуйте, например, почистить зубы другой рукой. А еще, можно пойти новым маршрутом в садик. Удивительно, сколько можно сделать новых открытий всего лишь прогулявшись по непривычной улице", - говорится в материале.

Второе - замечайте новое. Когда идете по городу, старайтесь каждый раз заметить что-то необычное. А еще можно поиграть с ребенком в игру, как будто вы - турист и попали первый раз в город. Также будет полезным для этого подготовить несколько интересных фактов об улице, здании, достопримечательности... о чем угодно.

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Третье - учите каждый день новое слово. Это может быть какой-нибуть термин из кулинарной книги, вид растения, иностранное слово.

"Увлекайтесь всем миром! Если вашему ребенку 3-4 года, и он постоянно спрашивает: "Почему трава зеленая?", "Как появляются слезы?", старайтесь не отвечать привычными фразами "вырастешь - узнаешь", "это и ежу понятно". Вместе постигайте ответы на эти вопросы. Вы тоже узнаете массу нового!" - отмечает эксперт.

Четвертое - спросите у ребенка, как прошел его день. Можно завести традицию перед сном обмениваться тремя самыми яркими впечатлениями.

"Это может быть яркий вкус клубники за завтраком, внезапная встреча с подругой, пение необычной птицы. Можно задавать уточняющие вопросы на внимание, например, какого цвета платье было на подруге? Тем самым мы не только приучаем себя и ребенка к наблюдательности. Мы тренируем память", - процитировал Комаровский психолога.

Иллюстративное фото: pixabay/geralt

Как сообщалось, ранее Евгений Комаровский объяснил, как можно распознать младенческие колики у ребенка и поставить верный диагноз.

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Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.