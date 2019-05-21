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Страдает каждый третий младенец: Комаровский предупредил о "популярном" феномене

STYLERЖизнь    21.05.2019 - 07:17
Страдает каждый третий младенец: Комаровский предупредил о "популярном" феномене
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал о причинах необъяснимого плача у младенцев

Евгений Комаровский объяснил, как можно распознать младенческие колики у ребенка и поставить верный диагноз. Известный педиатр в своем Instagram отметил, что колики как правило начинаются, когда малышу исполняется три недели и заканчиваются около трех месяцев. 

Доктор Комаровский, который ранее дал рекомендации относительно правильного выбора обуви для ребенка дошкольного возраста, озвучил способы выявления этого распространенного поведенческого синдрома. 

Как напомнил Комаровский, младенческие колики являют собой эпизоды необъяснимого плача, которые возникают у совершенно здорового ребенка.

Страдает каждый третий младенец: Комаровский предупредил о &quot;популярном&quot; феномене

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

"То есть, если ваш ребенок упал или срыгнул, или вы раздели его, и он в прохладной комнате начал плакать – это никакого отношения к коликам не имеет", - рассказал доктор высшей категории.

Они проявляются, когда ребенок здоров, сыт, в комнате нормальная температура - не холодно и не жарко - но малыш плачет.

"Как правило кричит он в вечернее время, как правило в одно и тоже", - отметил педиатр.

Также Комаровский рекомендует родителям для установления диагноза "ориентироваться на цифру три". В частности, младенческие колики возникают в возрасте от 3 недель и заканчиваются приблизительно в 3 месяца. 

Кроме того, колики возникают не реже 3 дней в неделю и этот плач длится около 3 часов в день.

Напомним, что младенческие колики встречаются у приблизительно 30% детей по всему миру, независимо от пола. Из-за малоэффективности лечения колик медики часто убеждают родителей просто переждать, пока этот безопасный феномен не пройдет сам собой. 

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось, ранее Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Добавим также, что Комаровский озвучил самые важные правила безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей. 

Недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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