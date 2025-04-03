Топ-5 поширених помилок при тренуваннях вдома, які зводять всі зусилля нанівець

Підіймаєте занадто велику вагу

Якщо ви тільки почали працювати над списком обладнання для домашнього тренування, то слід почати з більш легкої ваги, щоб як слід розігріти м’язи.

Завжди рекомендується використовувати правильну форму. Недотримання відповідної форми створює ризик отримання травми.

Це позбавляє вас можливості отримати бажані результати. Фітнес-тренери рекомендують використовувати обтяження, які дозволяють виконати щонайменше 5 підходів по 12 повторень. Це допоможе збільшити силу і м'язову масу.

Для людей, які прагнуть до м’язової витривалості, вибирайте менші ваги, щоб ви могли принаймні виконати більше повторень і підходів у правильній формі.

Не пропускайте кардіо вправи

Пропуск серцево-судинних вправ є однією з найбільших помилок домашнього тренування, яку ви можете зробити. У багатьох випадках важка атлетика вдома може здаватися більш бажаною або комфортнішою.

Щоб отримати найкращі результати, переконайтеся, що поєднуєте силові тренування з аеробними вправами, що допоможе вам спалити більше жиру та наростити більше м’язів. Поєднання обох видів діяльності допоможе підтримувати здорову вагу тіла, забезпечуючи оптимальне здоров’я серцево-судинної системи.

Варто щодня тренуватись щонайменше 30 хвилин. Деякі з найкращих кардіо вправ включають їзду на велосипеді, біг, ходьбу, веслування або підйом по сходах. Крім того, ви також можете обрати кругові тренування, які поєднують силові та аеробні вправи.

Надмірні кардіотренування

Якщо вашою метою є нарощування м’язів, то слід уникати надмірних кардіотренувань.

Перевищення серцево-судинних вправ може збільшити ризик травм і ускладнити нарощування м’язів, особливо для людей, які споживають менше білків і не стежать за споживанням калорій. Людям, які прагнуть зберегти чи наростити м’язову масу, слід піднімати тяжкості протягом більшості днів тижня.

Вам також слід переконатися, що ви виконуєте кардіотренування принаймні 20-40 хвилин щодня. Якщо ви скидаєте вагу, то кардіотренування повинні тривати 40-60 хвилин.

Недостатній сон

Багато людей недооцінюють силу якісного сну для тіла. Якщо ви хочете зберегти струнку статуру, переконайтеся, що відпочинок є одним із ваших головних пріоритетів.

Дослідження показали, що депривація сну може змінити рівень гормонів у організмі. У багатьох випадках це може призвести до підвищення апетиту, що створює ризик небажаного збільшення ваги. Якщо ви виснажені через безсоння, то будь-які фізичні тренування будуть стресовими для організму.

Важливо, щоб дорослі спали принаймні 8 годин на ніч, щоб оптимізувати самопочуття та здоров’я. Це також захищає тіло від зараження хворобами та зменшує розумову втому.

Ви п’єте недостатньо води

Якщо ви не випиваєте денну норму води, то це може вплинути на ваш рівень енергії, загальну якість життя та навіть зіпсувати ваші тренування. Якщо ви зосереджені на втраті ваги, то недостатнє вживання води може скоротити усі шанси на успіх.

Лікарі рекомендують випивати 2,5 літра води на добу.

Додамо, що часто люди ігнорують відпочинок та відновлення під час тренування вдома. Постійні тренування без відпочинку можуть виснажити організм і сповільнити прогрес. М’язам потрібен час на відновлення.