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Експерт назвала дієві способи, які допоможуть міцно спати

Які способи допоможуть міцно спати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Повноцінний сон є важливим для задовільного стану організму. Експерт поділилась порадами, які забезпечать міцний та тривалий сон.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про фактори, які можуть призводити до безсоння.

Як покращити сон

За словами тренера Шеннон Коллінз, сон - це ліки від багатьох проблем, з якими часто стикаються люди.

Що призводить до безсоння

Причинами частого безсоння можуть бути стрес, депресія, некомфортні умови сну (шум, світло, температура в кімнаті, незручне ліжко), гормональні перебудови, вживання алкоголю та наркотиків, зміна часових поясів, тривалий біль.

Також безсоння можуть спричинити деякі захворювання або симптоми хвороб. Наприклад, хвороба Паркінсона, Альцгеймера та психічні розлади.

Важливо, що ваша поведінка протягом дня, а особливо перед сном, має величезний вплив на якість сну. 

 

Раніше ми повідомляли, чому сни повторюються і що це може означати.

Читайте також, які продукти не можна їсти ввечері, щоб не снились жахіття.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка американського тренера Шеннон Коллінз та сайт Міністерства охорони здоров'я України.

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