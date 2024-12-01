Експерт назвала дієві способи, які допоможуть міцно спати

Раніше ми повідомляли, чому сни повторюються і що це може означати.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка американського тренера Шеннон Коллінз та сайт Міністерства охорони здоров'я України.