Эксперт назвала действенные способы, которые помогут крепко спать

Полноценный сон важен для удовлетворительного состояния организма. Эксперт поделилась советами, которые обеспечат крепкий и продолжительный сон.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о факторах, которые могут приводить к бессоннице.
По словам тренера Шеннон Коллинз, сон - это лекарство от многих проблем, с которыми часто сталкиваются люди.
Причинами частой бессонницы могут быть стресс, депрессия, некомфортные условия сна (шум, свет, температура в комнате, неудобная кровать), гормональные перестройки, употребление алкоголя и наркотиков, изменение часовых поясов, длительная боль.
Также бессонницу могут вызвать некоторые заболевания или симптомы болезней. К примеру, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и психические расстройства.
Важно, что ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, оказывает огромное влияние на качество сна.
Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница американского тренера Шеннон Коллинз и сайт Министерства здравоохранения Украины.