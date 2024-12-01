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Эксперт назвала действенные способы, которые помогут крепко спать

Какие способы помогут крепко спать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Полноценный сон важен для удовлетворительного состояния организма. Эксперт поделилась советами, которые обеспечат крепкий и продолжительный сон.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о факторах, которые могут приводить к бессоннице.

Как улучшить сон

По словам тренера Шеннон Коллинз, сон - это лекарство от многих проблем, с которыми часто сталкиваются люди.

Что приводит к бессоннице

Причинами частой бессонницы могут быть стресс, депрессия, некомфортные условия сна (шум, свет, температура в комнате, неудобная кровать), гормональные перестройки, употребление алкоголя и наркотиков, изменение часовых поясов, длительная боль.

Также бессонницу могут вызвать некоторые заболевания или симптомы болезней. К примеру, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и психические расстройства.

Важно, что ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, оказывает огромное влияние на качество сна.

 

Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.

Читайте также, какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились кошмары.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница американского тренера Шеннон Коллинз и сайт Министерства здравоохранения Украины.

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