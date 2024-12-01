Експерт назвала дієві способи, які допоможуть міцно спати

Повноцінний сон є важливим для задовільного стану організму. Експерт поділилась порадами, які забезпечать міцний та тривалий сон.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про фактори, які можуть призводити до безсоння.

Як покращити сон

За словами тренера Шеннон Коллінз, сон - це ліки від багатьох проблем, з якими часто стикаються люди.

"Сон - це те, що я завжди намагаюся покращити, оскільки сон, відпочинок, відновлення - це все. Це може покращити або зіпсувати ваш день", - зазначила експерт.

Зокрема, вона намагається лягати спати якомога раніше, щоб спробувати спати більше часу. Тому що незалежно від того, о котрій годині вона лягає спати, вона все одно прокидається приблизно в один і той самий час щодня.

Зараз вона спить близько 7-7,5 годин на добу. Деякі речі можуть порушити ваш сон, і ви навіть не усвідомлюєте цього. Мова про недостатнє споживання калорій і надмірну активність.

Ще одна річ, яку вона робить щодня - це дихає свіжим повітрям, а також підтримувати себе у формі, займаючись п’ять разів на тиждень і проходячи 10 тисяч кроків щодня. Шеннон також уникає кофеїну перед тим, як лягти спати. Натомість вона п’є багато води на початку дня, щоб звести до мінімуму відвідування нічного туалету.

Вона обережна з алкоголем і дотримується суворого правила без гаджетів за годину до сну.

Що призводить до безсоння

Причинами частого безсоння можуть бути стрес, депресія, некомфортні умови сну (шум, світло, температура в кімнаті, незручне ліжко), гормональні перебудови, вживання алкоголю та наркотиків, зміна часових поясів, тривалий біль.

Також безсоння можуть спричинити деякі захворювання або симптоми хвороб. Наприклад, хвороба Паркінсона, Альцгеймера та психічні розлади.

Важливо, що ваша поведінка протягом дня, а особливо перед сном, має величезний вплив на якість сну.