Эксперт назвала действенные способы, которые помогут крепко спать

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о факторах, которые могут приводить к бессоннице.

Как улучшить сон

По словам тренера Шеннон Коллинз, сон - это лекарство от многих проблем, с которыми часто сталкиваются люди.

"Сон - это то, что я всегда стараюсь улучшить, поскольку сон, отдых, восстановление - это все. Это может улучшить или испортить ваш день", - отметила эксперт.

В частности, она пытается ложиться спать как можно раньше, чтобы попытаться спать больше времени. Потому что независимо от того, в какое время она ложится спать, она все равно просыпается примерно в одно и то же время каждый день.

Сейчас она спит около 7-7,5 часов в день. Некоторые вещи могут нарушить ваш сон, и вы даже не осознаете этого. Речь о недостаточном потреблении калорий и чрезмерной активности.

Еще одна вещь, которую она делает каждый день - это дышит свежим воздухом, а также поддерживать себя в форме, занимаясь пять раз в неделю и проходя 10 тысяч шагов каждый день. Шеннон также избегает кофеина перед тем, как лечь спать. Она пьет много воды в начале дня, чтобы свести к минимуму посещение ночного туалета.

Она осторожна с алкоголем и придерживается строгого правила без гаджетов за час до сна.

Что приводит к бессоннице

Причинами частой бессонницы могут быть стресс, депрессия, некомфортные условия сна (шум, свет, температура в комнате, неудобная кровать), гормональные перестройки, употребление алкоголя и наркотиков, изменение часовых поясов, длительная боль.

Также бессонницу могут вызвать некоторые заболевания или симптомы болезней. К примеру, болезнь Паркинсона, Альцгеймера и психические расстройства.

Важно, что ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, оказывает огромное влияние на качество сна.