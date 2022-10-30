Завжди свіжа до столу: як зберігати зелену цибулю взимку

Зберігаємо в холодильнику

Якщо холодильник - це єдине місце, де ви можете зберігати зелену цибулю, тоді запам'ятайте одну важливу річ.

Пір'я цибулі будуть свіжими протягом двох-трьох тижнів при температурі чотири градуси вище нуля. Але щойно температура знизиться до 0°C, зелень можна буде зберігати один місяць.

У чому зберігати цибулю?

Поліетиленові пакети - проколоти кілька дірочок для доступу повітря та скласти немиту цибулю

Тканина - занурити цибулину з коренем у воду, потім загорнути в тканину, обернути папером, зав'язати тасьмою, скласти в пакет.

Банки - вимити цибулю, висушити її, скласти в банки та закрити капроновими кришками.

Папір - цибулю промити, обсушити, загорнути в папір і прибрати в холодильник.

За допомогою будь-якого із цих способів зберігання зелена цибуля буде зберігатися до півтора місяця. Головне - не забувайте про температурний режим.

Заморожуємо на зиму

Здебільшого всі овочі зберігають на зиму саме методом заморозки, і тут також може бути декілька варіантів:

нарізати цибулю, три хвилини відварити в окропі, дати охолонути, скласти в контейнери та прибрати в морозилку

цілі пір'я 2-3 хвилини обсмажити на сковороді, скласти в контейнери та прибрати в морозилку

вимиті і висушені пір'я нарізати, 2-3 хвилини бланшувати, дати охолонути, скласти в контейнери та прибрати в морозилку

нарізане пір'я цибулі просто скласти в контейнери й заморозити саме так

Зелена цибуля буде доповнювати ваші страви взимку (фото: Freepik)

Готуємо сушену цибулю на зиму

Якщо маєте тиждень часу та терпіння, то зробити це можна на відкритому повітрі.

Для початку гарно помийте цибулю та висушіть у теплому приміщенні. Важливо стежити, щоб на цибулю не потрапляли прямі сонячні промені: через це всі корисні властивості цибулі зникнуть.

Якщо цибуля кришиться між пальцями, значить вона достатньо суха. Тепер можете пересипати її в місткості та зберігати на кухні.

Швидшим способом сушіння є з використанням духовки.

Вам потрібно просто вимити та обсушити цибулю, нарізати її та висипати в місткість, яка підходить для духовки.

Сушіть цибулю 3-4 години при температурі 100 градусів, декілька разів перемішавши овоч. Коли сушена цибуля готова, пересипте її в сухі пластикові контейнери або скляні банки.

Рецепт зимової цибулі з сіллю

Така цибуля вважається вже готовою спецією: її можна додавати до супів, салатів або гарнірів.

На кілограм цибулі потрібно 200 грамів солі. Вимити та висушіть овоч, а потім наріжте та просто перемішайте з сіллю. Отриману масу щільно покладіть у банку, щоб виділився сік. Зберігати зелену цибулю з сіллю потрібно, як і будь-яку іншу консервацію, в темному прохолодному місці.