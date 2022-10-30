Завжди свіжа до столу: як зберігати зелену цибулю взимку

Свіжа зелена цибуля довго не пролежить, адже просто зів'яне. Але зелена цибуля - це вітамінна бомба та прекрасний додаток до всіх страв.
Тому точно варто мати вдома декілька пучків цієї зелені.
А як зберігати зелену цибулю на зиму в різних виглядах - читайте нижче в матеріалі Styler.
Якщо холодильник - це єдине місце, де ви можете зберігати зелену цибулю, тоді запам'ятайте одну важливу річ.
Пір'я цибулі будуть свіжими протягом двох-трьох тижнів при температурі чотири градуси вище нуля. Але щойно температура знизиться до 0°C, зелень можна буде зберігати один місяць.
У чому зберігати цибулю?
За допомогою будь-якого із цих способів зберігання зелена цибуля буде зберігатися до півтора місяця. Головне - не забувайте про температурний режим.
Здебільшого всі овочі зберігають на зиму саме методом заморозки, і тут також може бути декілька варіантів:
Зелена цибуля буде доповнювати ваші страви взимку (фото: Freepik)
Якщо маєте тиждень часу та терпіння, то зробити це можна на відкритому повітрі.
Для початку гарно помийте цибулю та висушіть у теплому приміщенні. Важливо стежити, щоб на цибулю не потрапляли прямі сонячні промені: через це всі корисні властивості цибулі зникнуть.
Якщо цибуля кришиться між пальцями, значить вона достатньо суха. Тепер можете пересипати її в місткості та зберігати на кухні.
Швидшим способом сушіння є з використанням духовки.
Вам потрібно просто вимити та обсушити цибулю, нарізати її та висипати в місткість, яка підходить для духовки.
Сушіть цибулю 3-4 години при температурі 100 градусів, декілька разів перемішавши овоч. Коли сушена цибуля готова, пересипте її в сухі пластикові контейнери або скляні банки.
Така цибуля вважається вже готовою спецією: її можна додавати до супів, салатів або гарнірів.
На кілограм цибулі потрібно 200 грамів солі. Вимити та висушіть овоч, а потім наріжте та просто перемішайте з сіллю. Отриману масу щільно покладіть у банку, щоб виділився сік. Зберігати зелену цибулю з сіллю потрібно, як і будь-яку іншу консервацію, в темному прохолодному місці.
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