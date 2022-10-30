Всегда свежий к столу: как хранить зеленый лук зимой

Храним в холодильнике

Если холодильник - это единственное место, где вы можете хранить зеленый лук, тогда запомните одну важную вещь.

Перья лука будут свежими в течение двух-трех недель при температуре четыре градуса выше нуля. Но как только температура снизится до 0°C, зелень можно будет хранить один месяц.

В чем хранить лук?

Полиэтиленовые пакеты - проколоть несколько дырочек для доступа воздуха и сложить немытый лук.

Ткань - погрузить луковицу с корнем в воду, затем завернуть в ткань, обернуть бумагой, завязать тесьмой, сложить в пакет.

Банки - вымыть лук, высушить его, сложить в банки и закрыть капроновыми крышками.

Бумага - лук промыть, обсушить, завернуть в бумагу и убрать в холодильник.

С помощью любого из этих способов хранения зеленый лук будет храниться до полутора месяцев. Главное - не забывайте о температурном режиме.

Замораживаем на зиму

В большинстве своем все овощи хранят на зиму именно методом заморозки, и здесь также может быть несколько вариантов:

нарезать лук, три минуты отварить в кипятке, дать остыть, сложить в контейнеры и убрать в морозилку

целые перья 2-3 минуты обжарить на сковороде, сложить в контейнеры и убрать в морозилку

вымытые и высушенные перья нарезать, 2-3 минуты бланшировать, дать остыть, сложить в контейнеры и убрать в морозилку

нарезанные перья лука просто сложить в контейнеры и заморозить именно так

Зеленый лук будет дополнять ваши блюда зимой (фото: Freepik)

Готовим сушеный лук на зиму

Если у вас есть неделя времени и терпения, то сделать это можно на открытом воздухе.

Для начала хорошо промойте лук и высушите в теплом помещении. Важно следить, чтобы на лук не попадали прямые солнечные лучи: потому что все полезные свойства лука исчезнут.

Если лук крошится между пальцами, значит он достаточно сухой. Теперь можете пересыпать его в емкости и хранить на кухне.

Более быстрым способом сушки является с использованием духовки.

Вам нужно просто вымыть и обсушить лук, нарезать его и высыпать в емкость, подходящую для духовки.

Сушите лук 3-4 часа при температуре 100 градусов, несколько раз перемешав овощ. Когда сушеный лук готов, пересыпьте его в сухие пластиковые контейнеры или стеклянные банки.

Рецепт зимнего лука с солью

Такой лук считается уже готовой специей: его можно добавлять к супам, салатам или гарнирам.

На килограмм лука нужно 200 г соли. Вымыть и высушить овощи, затем нарезать и просто перемешать с солью. Получившуюся массу плотно положите в банку, чтобы выделился сок. Хранить зелёный лук с солью нужно, как и любую другую консервацию, в темном прохладном месте.