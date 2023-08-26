Не завжди до щастя: що станеться, якщо побачити веселку у небі

Знак гармонії

Згідно з народною прикметою, веселка вважається знаком гармонії між небом та землею. Її кольори асоціюються із поєднанням різних аспектів життя:

радості та горя

світла та темряви

любові та ненависті

Тому, якщо людина побачила веселку в складний етап свого життя, то вона допоможе знайти оптимальне рішення.

Успіх

Веселка з'являється після дощу. Таким чином, вона пов'язується з переходом від труднощів до добробуту, що дає надію на краще майбутнє.

Кохання

Існує прикмета, що веселка може бути пов'язана з любов'ю та щастям.

Зокрема, якщо побачити веселку разом із партнером, то це може віщувати щасливі стосунки та повну гармонію.

Загадковість

Веселка з'являється після дощу та швидко зникає, тому не усім вдається її побачити.

Ця короткочасність надає їй додаткову загадковість і свідчить про швидкоплинність нашого життя. Тому багато прикмет щодо веселки можна трактувати по-різному.

Додамо, що в кожній культурі тлумачення цього явища може бути різним. Вважається, що веселка на ранковому небі віщує погану погоду, а ввечері - сонячну.

Як загадати бажання

Якщо пощастило проїхати або пройти під веселкою - до здійснення заповітних мрій. Однак, загадати бажання потрібно під самою веселкою. Якщо побачити явище у свій день народження - до успіху в усіх справах протягом року.

Якщо наснилася веселка, то це віщує неприємності. Це може бути розчарування в близькій людині або в житті.

Взимку веселка буває дуже рідко. Якщо вона з'явилася в морозний день, то обіцяє найближчими днями морози, якщо в похмурий - то заметіль.

До того ж якщо в веселці більше червоного кольору, то слід чекати сильного вітру, зеленого - до дощів, якщо веселка дуже яскрава - то це до негоди.