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Не завжди на щастя: коли розбиті тарілки віщують біду

Прикмети про розбиті тарілки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожного в дома принаймні час від часу розбиваються різні предмети посуду. Від таких невдач ніхто не застрахований. У такій ситуації багато хто починає панікувати, адже не знає, що це може означати.

Усім відома прикмета, що посуд б’ється на щастя, але це не завжди так. Що може статись - читайте на Styler нижче.

Коли б'ється на щастя

Якщо тарілка, чашка або інший предмет кухонного посуду розбився, вислизнувши з рук молодої дівчини, то це є ознакою великого кохання. Аналогічна прикмета стосується подружжя. Молодятам повір’я обіцяє благополуччя та багато грошей.

Зокрема, якщо келихи чи склянки розбились під час застілля, то це обіцяє успіх і щастя винуватцям свята.

Також якщо розбилася дуже пам’ятна серцю тарілка, наприклад, з дорогої порцеляни. У такому випадку варто її швидко викинути її з дому. Тепло близьких людей і хороші спогади все одно залишаться з вами.

Коли може накликати біду

Не завжди розбитий посуд обіцяє щось добре. Є ситуації, коли варто очікувати на зворотне.

Згідно з прикметою, коли посуд виявився міцним і розбився не повністю. У такому разі забобонні люди поспішають позбутися цих уламків якнайшвидше.

Якщо посуд б’ється вдома занадто часто - це теж поганий знак. Одне з найдавніших прикмет свідчить, що таким чином своє невдоволення демонструє домовик.

Важливо, що зберігати в будинку розбитий посуд не можна - це притягує негатив та навіть можна накликати біду. Не можна використовувати надколотий посуд - це приваблює бідність і непорозуміння між членами сім'ї.

Осколки потрібно зібрати в непотрібну ганчірку, акуратно загорнути та викинути. Вважається, що так весь негатив можна прибрати з дому.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї.

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